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Эксперты назвали «особенности» молодых специалистов

В Новосибирской области на них приходится в среднем 13% от всех резюме.
  • 25/01/2020, 10:00
Эксперты назвали «особенности» молодых специалистов

Эксперты сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали результаты опросов соискателей из категории «Начало карьеры, студенты» и выделили пять самых ярких особенностей, которые характеризуют молодых специалистов.

Начинающие специалисты и студенты – одна из самых многочисленных категорий соискателей в Новосибирской области, на них приходится в среднем 13% от всех резюме. Чаще всего они ищут работу в продажах, также рассматривают вакансии для административного персонала и вакансии в ИТ-сфере. Реже всего молодежь интересуется работой в добыче сырья, страховании, закупках и медицине. Средняя заработная плата, на которую претендуют соискатели данной категории, составляет 25 тысяч рублей.

На одну вакансию в сфере «Начало карьеры, студенты» в регионе приходится 12,4 резюме – в два раза выше нормы. Это говорит об очень высоком уровне конкуренции среди соискателей.

Факт №1. Студенты не уверены, что выбрали профессию правильно

37% студентов и начинающих специалистов в целом недовольны тем, чем они занимаются – это самая высокая доля среди разных профессиональных сфер. В то же время, еще 54% в целом удовлетворены своей текущей деятельностью. При этом на вопрос «Хотели бы вы изменить сферу своей деятельности?» 74% ответили положительно (и это вновь самый высокий показатель).

—  Возможно, все дело в том, что на этапе выбора вуза и профессии молодые люди еще не до конца осознавали, чему хотели бы посвятить свою жизнь – по данным одного из опросов на hh.ru, в среднем каждый четвёртый соискатель при выборе места для поступления отталкивался от мнения родителей или близких родственников. Кроме того, рынок труда очень быстро меняется, появляются новые профессии – и молодежи интересно их осваивать, — комментирует Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Факт №2. Студенты стали меньше интересоваться госслужбой

В 2016 году о желании работать по найму в государственных органах говорили 40% молодых соискателей из регионов (по стране в целом 47%), а 2019 году – уже 18% (и, соответственно, 20%), то есть, в два раза меньше. Самый привлекательный вариант для нынешних студентов – работа по найму в коммерческой организации (38% среди респондентов из регионов и 41% по России в целом). При этом большинство предпочли бы работу в российском филиале зарубежной компании.

Кстати, среди тех, кто все-таки хотел бы посвятить себя госслужбе, наиболее популярными чиновниками стали Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

Факт №3. Студенты заботятся о своем профессиональном развитии

Две трети соискателей сферы «Начало карьеры, студенты» так или иначе занимаются повышением своей профессиональной квалификации. Чтобы «прокачать» свои навыки, они обращаются к чтению профессиональной литературы, участвуют в профильных конференциях и форумах, проходят дополнительные онлайн- и офлайн-курсы.

— Любопытно, что на вопрос «Сколько собственных денег в среднем в год вы готовы тратить на свое профессиональное обучение?» лишь 12% ответили «нисколько», 27% воздержались. Остальные так или иначе готовы вложиться в свое развитие: 16% согласны тратить до 10 тысяч рублей в год, 14% — до 20 тысяч, 9% — до 30 тысяч, 22% — более 30 тысяч. При этом 81% ждут от своих нынешних или будущих работодателей хотя бы частичной оплаты профессионального обучения, — добавляет Анна Осипова.

Факт №4. Студенты лояльны к наличию дресс-кода на работе

71% респондентов из категории «Начало карьеры, студенты» в целом позитивно относятся к дресс-коду на работе и готовы его соблюдать, еще 17% согласны, что в некоторых случаях строгие требования к внешнему виду необходимы, но сами бы не согласились на такую работу. И лишь 10% однозначно против.

Факт №5. Студенты готовы на снижение зарплатных ожиданий ради трудоустройства

6% опрошенных молодых специалистов ощущают себя неуверенно на текущем рабочем месте, а еще 15% допускают возможность, что могут быть уволены. Также 69% молодых специалистов и 71% всех соискателей уверены, что на данный момент трудоустроиться достаточно сложно.

45% молодых специалистов готовы пойти на снижение зарплатных притязаний ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место. Лишь каждый четвертый будет настаивать на указанной им изначальной сумме, тогда как по рынку в целом таких соискателей 40%. В целом эта группа в большинстве своем готова согласиться на меньшую заработную плату даже без обсуждения этого вопроса с работодателем.

При этом в сравнении с ответами всех участников опроса, начинающие соискатели чувствуют себя на текущем месте работы несколько комфортнее.

— Начинающие специалисты, выпускники вузов и даже студенты – сегодня очень востребованная у работодателей аудитория. Довольно многие компании считают, что проще взять такого «зеленого» специалиста и обучить его под свои нужды. Кроме того, работодатели все острее ощущают дефицит кадров – и самые продвинутые из них стараются работать на опережение, уже сейчас заманивая к себе молодежь. Но зарплатное предложение не всегда соответствует ожиданиям начинающих специалистов, — добавляет Анна Осипова.

Фото: pixabay.com, автор- JESHOOTS-com

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