Как взять автомобиль в аренду без залога?

В таком мегаполисе как Санкт-Петербург сложно обойтись без личного авто. Постоянная спешка, быстрый ритм жизни, работа, презентации, встречи и прочие мероприятия заставляют много перемещаться и тратить львиную долю своего времени на дорогу. Но если вы гость города или с вашим личным автомобилем произошел форс-мажор, вам придется претерпеть все лишения пользования собственным транспортом и пересесть на общественный. Для делового человека или активного туриста это масса потраченного впустую времени в ожидании нужных маршрутов и рейсов, неудобство с багажом и сложности в работе служб такси. Альтернатива — аренда авто в экспертной компании по прокату Ricardos.
Большинство организаций по прокату автомобилей по договору обязуют арендатора вносить залоговую сумму для покрытия минимальных рисков. Многие клиенты исключают этот комфортный сервис из списка расходов из-за отсутствия финансовой возможности. Но компании, которые с максимальной лояльностью предоставляют свои услуги, позволяют оформить аренда авто без залога. Что же включает в себя это предложение и какие нюансы по договору для заказчика?
Забронировать и взять в прокат авто без залога так же несложно, как и по условиям с залогом. Есть ряд требований со стороны фирмы-арендодателя, но они настолько стандартны, что выполнить их достаточно просто — набор документов, водительский опыт и прилежное выполнение правил дорожного движения.
Какие же условия выдвигают компании-арендодатели, для того чтобы клиент без проблем взял в аренду автомобиль без внесения страховой суммы:
Это стандартные требования, которые неизменны и не зависят от того, берет клиент авто с внесением денежного залога либо без него.
Следует осветить самое важное условие для того, чтобы водитель мог беспрепятственно оформить в прокат машину без залога – он должен быть постоянным клиентом фирмы. Заказчик, обратившийся в первый раз, вносит денежный залог в полном объеме, как того требует политика компании-арендодателя. В последующем, с каждым новым обращением сумма залога уменьшается. То есть, чем чаще вы пользуетесь сервисом проката, тем меньше становится страховая сумма, которую вы вносите за автомобиль. В конечном итоге цифра сходит на «нет», и помимо отсутствия необходимости вносить эти деньги, для постоянных клиентов компания предоставляет услуги с хорошей скидкой. Есть в этом определенные «плюсы», и «минусы». Но если вам по долгу службы или еще по каким-либо причинам приходится часто бывать в Санкт-Петербурге, и для передвижения по городу пользоваться сервисом проката авто, то это действительно рациональное решение.
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