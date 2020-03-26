Как взять автомобиль в аренду без залога?

В таком мегаполисе как Санкт-Петербург сложно обойтись без личного авто. Постоянная спешка, быстрый ритм жизни, работа, презентации, встречи и прочие мероприятия заставляют много перемещаться и тратить львиную долю своего времени на дорогу. Но если вы гость города или с вашим личным автомобилем произошел форс-мажор, вам придется претерпеть все лишения пользования собственным транспортом и пересесть на общественный. Для делового человека или активного туриста это масса потраченного впустую времени в ожидании нужных маршрутов и рейсов, неудобство с багажом и сложности в работе служб такси. Альтернатива — аренда авто в экспертной компании по прокату Ricardos.

Как оформить авто в аренду без залога?

Большинство организаций по прокату автомобилей по договору обязуют арендатора вносить залоговую сумму для покрытия минимальных рисков. Многие клиенты исключают этот комфортный сервис из списка расходов из-за отсутствия финансовой возможности. Но компании, которые с максимальной лояльностью предоставляют свои услуги, позволяют оформить аренда авто без залога. Что же включает в себя это предложение и какие нюансы по договору для заказчика?

Что включает предложение «Аренда автомобиля без внесения залога»?

Забронировать и взять в прокат авто без залога так же несложно, как и по условиям с залогом. Есть ряд требований со стороны фирмы-арендодателя, но они настолько стандартны, что выполнить их достаточно просто — набор документов, водительский опыт и прилежное выполнение правил дорожного движения.

Какие же условия выдвигают компании-арендодатели, для того чтобы клиент без проблем взял в аренду автомобиль без внесения страховой суммы:

возраст водителя не должен быть меньше 22 лет;

паспорт гражданина РФ;

водительское удостоверение с открытой категорией «В» и стаж вождения должен быть минимум 2 года;

если клиент обращается впервые, нужно иметь при себе еще третий документ (ИНН, загранпаспорт, кредитная карта, военный билет и пр.);

внесение оплаты, согласно договору аренды, которая варьируется в зависимости от выбранного класса авто;

для иностранцев – гражданский паспорт, документ, который подтверждает регистрацию на территории Российской Федерации, международное водительское удостоверение.

Это стандартные требования, которые неизменны и не зависят от того, берет клиент авто с внесением денежного залога либо без него.

Аренда авто без залога: желание и действительность

Следует осветить самое важное условие для того, чтобы водитель мог беспрепятственно оформить в прокат машину без залога – он должен быть постоянным клиентом фирмы. Заказчик, обратившийся в первый раз, вносит денежный залог в полном объеме, как того требует политика компании-арендодателя. В последующем, с каждым новым обращением сумма залога уменьшается. То есть, чем чаще вы пользуетесь сервисом проката, тем меньше становится страховая сумма, которую вы вносите за автомобиль. В конечном итоге цифра сходит на «нет», и помимо отсутствия необходимости вносить эти деньги, для постоянных клиентов компания предоставляет услуги с хорошей скидкой. Есть в этом определенные «плюсы», и «минусы». Но если вам по долгу службы или еще по каким-либо причинам приходится часто бывать в Санкт-Петербурге, и для передвижения по городу пользоваться сервисом проката авто, то это действительно рациональное решение.