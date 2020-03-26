Реализация инвестпрограммы АО «РЭС» — залог надежного электроснабжения

Формирование и реализация инвестпрограммы предприятия осуществляется в тесном взаимодействии с правительством региона.

За 2019 год фактический объем инвестиций АО «РЭС» составил 2,11 млрд рублей, что на 67% выше уровня предшествующего года. В целом, за период 2017-2019гг. компания вложила в электросетевой комплекс почти 5 млрд рублей.

В отчетном периоде АО «РЭС» удалось завершить и ввести в эксплуатацию несколько крупных инвестиционных проектов, имеющих высокую значимость, в т.ч.:

замена силовых трансформаторов на высоковольтных подстанциях (ПС) «Карасукская», «Первомайская», «Текстильная»;

строительство нового здания ПС «Северная»;

усиление распределительных сетей 10 кВ Новосибирска и пригорода.

Всего в 2019 г. АО «РЭС» введено в эксплуатацию более 340 км линий электропередачи 0,4-10 кВ, 195 МВА суммарной мощности на 5 высоковольтных подстанциях 110 кВ, 223 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ установленной мощностью более 45 МВА.

Завершение указанных инвестиционных проектов позволило выполнить основные задачи, стоящие перед АО «РЭС», по обеспечению качественного и надежного электроснабжения потребителей за счет создания более надежных схем присоединения и замены оборудования на новое, соответствующее современным требованиям.

В 2020 году АО «РЭС» планирует продолжить активную реализацию инвестпрограммы, в т.ч. выполнить значительный объем работ по реконструкции и строительству сетей 10-0,4 кВ на нескольких десятках улиц Новосибирска и районов области, а также продолжить и завершить реконструкцию еще ряда высоковольтных подстанций.

Модернизация электросетевого комплекса АО «РЭС» позволит повысить эффективность его функционирования и оперативно-технического управления, обеспечить существенное повышение надежности электроснабжения и будет способствовать качественной цифровой трансформации энергосистемы региона в целом.

Фото предоставлено пресс-службой компании