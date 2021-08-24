Как защитить бизнес-идею от кражи

Обычное дело: придумана новая технология и бизнес-идея. Авторы создают стартап, находят под него деньги, запускают проект. И узнают, что технология и аналогичный бизнес уже существуют на рынке. Как защитить идею от копирования недобросовестными конкурентами?

Михаил Хачатурян, доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г.В. Плеханова:

Патент: не панацея, но необходимость

Первое и главное, что нужно понять: саму по себе бизнес-идею защитить от копирования патентом не получится. Он может защитить лишь результат, полученный по итогам реализации этой идеи. Отсюда вывод: если вам пришла в голову идея продукта, услуги или бизнеса, то ее надо срочно оформлять в виде бизнес-плана и начинать искать под него инвестора. А пока ищете, выделить определенный объем собственных средств на создание опытного образца. Его нужно смело нести в Роспатент и оформлять патент — сделать это может как сам изобретатель и разработчик модели, так и его представитель, член будущей бизнес-команды.

Ноу-хау и коммерческая тайна

Помимо патентования есть еще один эффективный способ охраны бизнеса и ноу-хау — это режим коммерческой тайны и заключенное в его рамках соглашение о неразглашении.

В процессе поиска инвесторов целесообразно заключать с ними соглашение о порядке ведения переговоров, в рамках которого четко прописывать конфиденциальность и ответственность за распространение определенной информации.

Также можно представить информацию о бизнес-идее в форме ноу-хау или «секрета фирмы», то есть информации технического, экономического, производственного, организационного характера, которой владеет лишь собственник бизнеса, при этом обязанность по неразглашению данного ноу-хау можно защитить режимом коммерческой тайны.

В чем выгода?

Внимательность и отсутствие ошибок во время переговоров сохранит не только возможность развития стартапа и личные средства участников, которые вложены в разработку и реализацию идеи.

Материал предоставлен РЭУ им. Г.В. Плеханова