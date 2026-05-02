Патент для ИП в Новосибирске подорожает с 2027 года

Спустя два года после того, как стоимость патента для некоторых предпринимателей взлетела более чем в 10 раз, региональный минфин вновь предлагает изменить правила расчета налога. Только теперь — плавно и по заранее объявленной формуле. Проект закона, вынесенный на публичные консультации с 4 по 25 мая 2026 года, предполагает увеличение потенциально возможного годового дохода — той самой базы, от которой считается 6-процентный налог по патенту.

Сейчас для предпринимателя, работающего в Новосибирске с одним наемным сотрудником, потенциальный доход составляет 528 300 рублей в год. По проекту закона эта цифра вырастет до 566 900 рублей. Для тех, кто ведет бизнес без работников, базовый доход поднимется с 1 404 750 до 1 503 200 рублей. Рост в среднем составляет около 7% — примерно на столько же за последние годы увеличились МРОТ и потребительские цены.

В правительстве региона объяснили необходимость поправок тем, что расчетный доход для патента перестал соответствовать реальному росту зарплат и цен. В результате бизнес на патенте оказывался в более выгодном положении, а бюджеты муниципалитетов, куда полностью зачисляются поступления от патентов, недополучали деньги, хотя их расходы только росли.

— Налогоплательщики, уплачивающие налоги по упрощенной, автоматизированной упрощенной или общей системам налогообложения, уплачивают налог с учетом роста МРОТ, а также иных экономических показателей. Однако налогоплательщики, применяющие ПСН, уплачивают налоги исходя из экономической ситуации прошлого года, — говорится в документе.

Изменения коснутся практически всех сфер, где применяется патент. В списке — ремонт обуви, парикмахерские услуги, химическая чистка, грузоперевозки, такси, ремонт и строительство, сдача недвижимости в аренду, розничная торговля, общепит, ветеринарные услуги, медицинская и фармацевтическая деятельность, IT-разработки и многие другие. Всего в приложениях к закону перечислены десятки видов деятельности, и для каждого скорректируют суммы. Причем градация идет по территории: для Новосибирска цифры одни, для малых городов — ниже, для сельских поселений — еще ниже. По данным налоговой службы, на начало 2026 года патентом в регионе пользовались 30 459 ИП.

По данным регионального минфина, в 2025 году доходы от патентной системы составили 1 646,5 млн рублей. Предполагается, что после индексации городские округа получат дополнительно 103,3 млн рублей, а муниципальные районы и округа — 76,4 млн рублей. При этом сам налог остается полностью в распоряжении муниципалитетов. Это один из немногих налогов, который не делится с региональным или федеральным центром.

Уже в сентябре 2024 года министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко предложил внедрить механизм ежегодной индексации, предупредив, что без этого налоговый режим «девальвируется». Тогдашнее резкое повышение — в IT с 5,7 до 93 тысяч рублей, в грузоперевозках с 79 до 192 тысяч — вызвало шок у предпринимателей, многие задумывались о закрытии бизнеса. Нынешний законопроект — прямое воплощение подхода, призванного избежать таких скачков в будущем.

Замечания и предложения по законопроекту принимаются до 25 мая 2026 года. В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2027 года.

