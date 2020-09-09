Какая европейская страна ставит всем мультивизы

Несмотря на сложности получения многократных виз в консульствах европейских стран, преимущества, по сравнению с однократной, очевидны: путешественник может свободно въезжать и выезжать в страну, выдавшую мультивизу и ограничен только сроком действия (6 месяцев, 1,2,3 года, 5 лет). Если же эта страна – участница Шенгенского соглашения, то одновременно предоставляется право свободного передвижения внутри всей зоны шенгенского договора, в пределах временного лимита.

Закрытые весной, в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, консульства самых популярных стран Европейского союза возобновили свою работу, однако с ограничениями: строгие условия по записи, увеличен срок ожидания, сохраняются требования по списку документов. Россияне, у кого нет много времени на ожидание туристической визы напрямую обращаются в миграционные компании, которые подбирают индивидуальную програму для каждого клиента, и судя по отзывам, очень успешно.

Какие страны ставят всем мультивизы

Италия, Германия и Франция выдают только следующие визы: рабочую, студенческую, транспортную, медицинскую и визу по мотиву воссоединения с семьей. Для получения какой-либо визы следует предварительно записаться на официальном сайте визового центра (консульства) и подать документы. Минимальный срок рассмотрения поданного визового заявления генеральным консульством Италии составляет от 10 рабочих дней. Посещение визового центра возможно в назначенное время, при соблюдении актуальных санитарных норм (иметь при себе средства индивидуальной защиты – маску и перчатки, и придерживаться социальной дистанции минимум 1,5 метра).

Болгария как одна из самых востребованных туристами стран Европейского союза, не входит при этом в число стран-участниц Шенгенского соглашения, поэтому въезд только с болгарской визой на территорию Шенгенской зоны невозможен. При этом, визу этой страны получить довольно легко, а решение о выдаче принимается в течение 4 дней. Желающие впервые провести отпуск в южной стране, получат многократную визу на 6 месяцев. Тем, кто уже посещал Болгарию, мультивиза выдаётся сроком на год.

Греция в 2020 году стала лидером среди стран Шенгенской группы по открытости и простоте подготовки документов: работает визовый центр, возможна выдача туристических виз любой категории, без особых требований к путешественникам. Время для посещения выбирается на сайте визового центра самостоятельно, после чего следует распечатать квитанцию и взять её с собой. Санитарные требования о ношении маски и перчаток во время визита сохраняются, но необходимости повторно посещать центр нет – Ваш паспорт привезут на дом.

Предъявлять авиабилет не обязательно, достаточно продемонстрировать маршрут поездки, предоставить подтверждение о бронировании гостиниц, выписки со всех банковских счётов, сведения о наличии страховки (срок действия документа по страхованию должен совпадать с периодом пребывания в поездке). Греция выдаёт мультивизы без затруднений, в том числе и на детей до 12 лет, для которых не обязательно непосредственное присутствие и паспорт, так как если ребенок вписан в заграничный паспорт родителя, визу проставят там же на чистых страницах.

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