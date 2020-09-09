В Новосибирске состоялось торжественное открытие Центра «Мой бизнес»

9 сентября вице-президент Новосибирской городской ТПП Татьяна Бернадская приняла участие в церемонии открытия Центра комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства Новосибирской области «Мой бизнес»

В мероприятии приняли участие: заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров, руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Николай Мамулат, директор АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» Михаил Космынин, президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Сергей Карпекин, руководитель обособленного подразделения «Российского экспортного центра» в г. Новосибирске Елена Брагова, представители бизнеса и власти.

Сергей Сёмка отметил, что Центр «Мой бизнес» открыт в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» совместно с Министерством экономического развития РФ и Корпорацией МСП. На площадке Центра собраны все инфраструктурные компании, которые занимаются консультированием, образовательной, финансовой и другими мерами поддержки малого и среднего предпринимательства.

По словам Андрея Гончарова, Центр «Мой бизнес» должен стать точкой притяжения, точкой кипения, здесь должны приниматься самые актуальные и насущные решения, как по поддержке предпринимательства, так и по его продвижению.

Николай Мамулат подчеркнул, что Новосибирская область – это регион предпринимателей: здесь нет природных ресурсов, поэтому именно бизнес приносит основную часть доходов в региональный бюджет. В регионе зарегистрировано более 145 тысяч малых и средних предприятий, 17 тысяч самозанятых, область находится на шестом месте в Российской Федерации по количеству предпринимателей. Открытие Центра «Мой бизнес», по мнению бизнес-омбудсмена будет способствовать дальнейшему развитию новосибирского предпринимательства.

Михаил Космынин отметил, что на площадке «Мой бизнес» разместились: центр поддержки предпринимательства; Центр поддержки экспорта; Центр инноваций социальной сферы; региональный Гарантийный Фонд; Фонд микрофинансирования и Фонд развития промышленности. Для удобства предпринимателей здесь же открыты офисы АО «МСП Банк», Фонда содействия инновациям, инжинирингового центра, а также территориальное обособленное подразделение для бизнеса ГАУ НСО «МФЦ».

В планах развития Центра «Мой бизнес» работа с представительством Российского экспортного центра в Новосибирске, а также деловыми объединениями региона – торгово-промышленными палатами, «Опорой России», «Деловой Россией» и другими. На базе Центра также планируется организовать консультационные дни с представителями таких федеральных органов власти, как налоговая и таможня.

Центр комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства Новосибирской области «Мой бизнес» входит в структуру АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области».

Создание Центра «Мой бизнес» обозначено в региональном проекте «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Нацпроект разработан Минэкономразвития РФ и включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства. Одним из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны с нынешних 22% до 32,5% в последующие шесть лет.

По данным ФНС России, в Новосибирской области на 01.01.2019 года зарегистрировано порядка 147 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а к 2024 году количество субъектов должно вырасти до 152 тысяч.

Центр «Мой бизнес» расположен по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д.9

Фото предоставлено НГ ТПП