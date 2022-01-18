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Какие лекарства чаще всего вызывают зависимость

  • 18/01/2022, 11:51
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Какие лекарства чаще всего вызывают зависимость
Лекарственная зависимость может развиться как от препаратов по рецепту, так и от тех, которые продаются без него.

Когда болит голова, желудок или же мы не можем заснуть, то руки так и тянутся к домашней аптечке. Эксперты рассказали, по каким признакам можно понять, что у вас появилась зависимость.

В аптеках сегодня можно купить различные обезболивающие, антацидные, успокоительные средства. Они хранятся в домашней аптечке, некоторые даже носят таблетки с собой, чтобы боль не застала их врасплох.

Лекарственная зависимость может развиться как от препаратов по рецепту, так и от тех, которые продаются без него, пишет британское издание Express.

Что укажет на зависимость

Зависимость

На лекарственную зависимость могут указать следующие признаки:

  • у вас изменился режим сна. Вы стали замечать, что спите меньше, чем обычно, постоянно просыпаетесь посреди ночи. Или же, наоборот, вам нужно большее количество часов, чтобы нормально выспаться;
  • начались проблемы с аппетитом. При лекарственной зависимости он может либо пропасть, либо резко усилиться;
  • у вас изменился вес. Вы не сидели на диетах, но одежда вдруг резко становится велика. Как со сном и аппетитом может быть и обратная реакция: вы начали набирать вес, хотя не меняли питания и привычного образа жизни.
  • вы постоянно чувствуете усталость, вам сложно даже встать с кровати;
  • у вас резко меняется настроение — накатывает грусть, которая резко сменяется радостью без какой-либо причины;
  • вы чувствуете необъяснимый прилив энергии, вам хочется много разговаривать, проявлять всевозможную активность;
  • у вас изменилась речь: стало тяжелее произносить слова, вы долго формулируете мысли, но иногда так и не можете передать всю суть.

Последние 4 признака также могут сигнализировать об интоксикации, предупреждают британские медики. Обилие таблеток, как правило, изначально влияет на психологическое состояние человека. У каждого реакция будет индивидуальной: апатия, агрессивность, гипервозбудимость, резкие перепады настроения…

— Человек, злоупотребляющий лекарствами, может вести себя импульсивно, практически не задумываясь о возможных последствиях. Зависимые также могут потерять интерес к хобби, которым когда-то наслаждались, они больше не хотят проводить время с семьей и друзьями, — поясняют эксперты.

Зависимость

Какие препараты могут вызвать привыкание

Привыкание могут вызвать различные группы препаратов, предупреждают врачи. Так, среди тех, что отпускают по рецепту, это могут быть антидепрессанты. Такие лекарства следует принимать ровно столько, сколько прописал врач. После курса человеку бывает сложно с них «слезть»: с этой проблемой ему должен помочь справиться психотерапевт.

Помимо антидепрессантов вызвать привыкание могут препараты от хронической боли, которая спровоцирована различными заболеваниями. В таком случае врач обычно меняет препарат, если понимает, что полная отмена заставит человека страдать.

Среди лекарств, которые продаются без рецепта, могут вызвать привыкание:

  • сосудосуживающие капли;
  • слабительные средства;
  • некоторые успокоительные;
  • ряд гормональных препаратов;
  • анальгетики.

Если вы стали замечать, что только с помощью таблетки можете решить проблему (например, купировать головную боль), то это очень тревожный звоночек. Не откладывайте визит к специалисту, чтобы отучить организм от таблеток и наконец-то избавиться от источника боли раз и навсегда.

Фото: pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : медицинские препараты медицина лекарственная зависимость здоровье


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