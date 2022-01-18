Какие лекарства чаще всего вызывают зависимость

Когда болит голова, желудок или же мы не можем заснуть, то руки так и тянутся к домашней аптечке. Эксперты рассказали, по каким признакам можно понять, что у вас появилась зависимость.
В аптеках сегодня можно купить различные обезболивающие, антацидные, успокоительные средства. Они хранятся в домашней аптечке, некоторые даже носят таблетки с собой, чтобы боль не застала их врасплох.
Лекарственная зависимость может развиться как от препаратов по рецепту, так и от тех, которые продаются без него, пишет британское издание Express.
На лекарственную зависимость могут указать следующие признаки:
Последние 4 признака также могут сигнализировать об интоксикации, предупреждают британские медики. Обилие таблеток, как правило, изначально влияет на психологическое состояние человека. У каждого реакция будет индивидуальной: апатия, агрессивность, гипервозбудимость, резкие перепады настроения…
— Человек, злоупотребляющий лекарствами, может вести себя импульсивно, практически не задумываясь о возможных последствиях. Зависимые также могут потерять интерес к хобби, которым когда-то наслаждались, они больше не хотят проводить время с семьей и друзьями, — поясняют эксперты.
Привыкание могут вызвать различные группы препаратов, предупреждают врачи. Так, среди тех, что отпускают по рецепту, это могут быть антидепрессанты. Такие лекарства следует принимать ровно столько, сколько прописал врач. После курса человеку бывает сложно с них «слезть»: с этой проблемой ему должен помочь справиться психотерапевт.
Помимо антидепрессантов вызвать привыкание могут препараты от хронической боли, которая спровоцирована различными заболеваниями. В таком случае врач обычно меняет препарат, если понимает, что полная отмена заставит человека страдать.
Среди лекарств, которые продаются без рецепта, могут вызвать привыкание:
Если вы стали замечать, что только с помощью таблетки можете решить проблему (например, купировать головную боль), то это очень тревожный звоночек. Не откладывайте визит к специалисту, чтобы отучить организм от таблеток и наконец-то избавиться от источника боли раз и навсегда.
Фото: pixabay.com
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