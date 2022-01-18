Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от ковида. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции CoViD-19, — сказано в документе.

Так, противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются аллергия, гиперчувствительность к компонентам и осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40, гиперемия или отек в месте инъекции) после прививок. Основанием на время отложить прививку являются острые инфекционные и вирусные заболевания.

Также злокачественные новообразования являются противопоказанием для использования при вакцинации препаратов «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н», а также «Ковивак». Беременность и грудное вскармливание считаются противопоказаниями для прививания препаратами «Ковивак», «Спутник лайт», «Спутник М», «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н».

Минздрав России напоминает, что люди, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, относятся к группе риска по развитию тяжелый осложнений новой коронавирусной инфекции и постковидного синдрома. Людям, имеющим медицинские противопоказания к вакцинации, необходимо тщательно соблюдать меры неспецифической профилактики инфекции — носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности избегать больших скоплений людей.