Какие специалисты востребованы в сфере HoReCa в Новосибирской области?

В мае текущего года профессиональная сфера «Туризм, гостиницы, рестораны» стала антилидером по динамике вакансий в регионе – по сравнению с апрелем количество вакансий снизилось на 45%, а к маю прошлого года падение составило 68%. К таким выводам пришли аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, выяснив, какие изменения произошли в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» в Новосибирской области после смягчения карантинных мер, связанных с COVID-19.

По данным базы hh.ru, доля вакансий сферы составляла 4% от общего объема предложений работодателей региона.

— Чаще в прошлом месяце искали поваров (48%) и персонал кухни (31%), реже — официантов и барменов (9%), минимальным спрос был на гидов и экскурсоводов (0,9%), — говорится в сообщении пресс-службы.

Активность кандидатов сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» в мае по сравнению с апрелем снизилась: количество резюме сократилось на 4%. При этом по сравнению с прошлым годом динамика положительная: в мае 2020-го количество резюме выросло на 24% по сравнению с маем 2019-го. На одну вакансию приходится около десяти резюме – уровень конкуренции среди соискателей в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» выше нормы в два раза.

— В июне работодатели начали поиск управленцев туристического и гостиничного бизнеса, а также специалистов по продажам туристических услуг. Тем не менее, сохраняется дефицит предложений — сейчас вакансий значительно меньше, чем в июне 2019 года. Важно, что в самые непростые месяцы работодатели данной отрасли все же стремились не увольнять сотрудников, находить им иные варианты занятости — например, «переквалифицировали» официантов в курьеры. Сейчас идёт обратный процесс. В целом, сфера постепенно восстанавливается, однако до докризисных показателей пока далеко — многие компании закрылись или отложили планы по расширению в связи со сложившейся ситуацией, да и ограничения пока сняты не полностью, — рассказала Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Фото: pixabay.com, автор- rickbella