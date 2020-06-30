Новосибирск на третьем месте по темпам роста цен на новостройки

Пандемия значительно изменила повседневную жизнь многих людей, и рынок недвижимости также ощутил на себе последствия режима самоизоляции, сообщили в пресс-службу Авито Недвижимость. Падение спроса в категории новостроек на 34,8% пришлось на время введения жестких карантинных мер в конце марта. Ради собственной безопасности и здоровья близких многим пришлось ограничить социальные контакты и перейти на удаленный формат работы. В таких условиях люди отложили свои планы по покупке новой квартиры и заняли выжидательную позицию. По мере стабилизации ситуации рынок начал восстанавливаться и даже превосходить прошлогодние показатели – так, например, разница в спросе год к году составляет 32,6%.

— По результатам второго квартала 2020 года мы видим, как люди, чьи планы были приостановлены из-за пандемии, начали активно реализовывать свой отложенный спрос на покупку квартиры в новом доме. Снижение ипотечных ставок также подстегивает спрос. Однако реальные располагаемые доходы населения сейчас сокращаются стремительно, что является существенным негативным фактором для рынка. Совокупность всех этих причин вряд ли позволит ценам вырасти значительно, — констатирует руководитель направления новостроек в Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.

Эксперты Авито Недвижимости также изучили ситуацию с ценами на первичном рынке в крупных городах России. Самые дорогие квартиры в новостройках находятся в Москве, где один кв. м стоит в среднем 187 071 рубль. На втором и третьем местах расположились Сочи и Санкт-Петербург с примерной стоимостью в 120 456 и 118 414 рублей соответственно. За ними со значительным отставанием идет Казань, где один кв. м стоит примерно 79 711 рублей. В Новосибирске стоимость квадратного метра в новостройке составляет 68 316 рублей.

При этом, в сравнении со II кварталом 2019 года, кв. м сильнее всего подорожал в Сочи (+24,8%), Иркутске (+22,8%), Новосибирске (+18%) и Нижнем Новгороде (+16%). А в Москве и Санкт-Петербурге цена показала одинаковый рост – на 15,5%.

Если же сравнивать с I кварталом 2020 года, то средняя стоимость кв. м существеннее всего выросла также в Сочи (+10,1%), Иркутске (+8,3%) и Новосибирске (+7,9%). Однако замыкают пятерку Томск и Краснодар с показателями в +7%. При этом цена московской недвижимости, наоборот, показала максимальное снижение – падение составило 1%.

Фото: pixabay.com, автор- jolimaison