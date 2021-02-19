Какие средства использовать при замене обоев

Ими можно зрительно увеличить или уменьшить комнату, разделить её на зоны и сделать светлее. Сейчас в магазинах продают разные типы отделочных материалов, которые удовлетворят любые запросы. Например, высококачественные обои бельгийской компании Atlas Wallcoverings, изготовленные из безопасных материалов можно клеить в квартирах, частных домах и офисах.

Чтобы эти материалы декоративной отделки стен не отвалились, и снова не пришлось делать ремонт, надо выбрать обойный клей хорошего качества. Эта статья раскроет читателям все тонкости поклейки обоев — от подготовки стен до конечного этапа.

Подготовка к работе

Прежде чем оклеивать комнату, надо правильно выбрать инструмент, а также подготовить стены к работе. Ведь если все нужные инструменты будут под рукой, то не придётся отвлекаться на их поиск, а ровная поверхность позволит хорошо и быстро выполнить работу. Однако прежде надо узнать, что делают при поклейке обоев. Фронт работ включает такие этапы:

демонтаж старых обоев или других покрытий;

выравнивание стен;

грунтование поверхности;

подготовка обоев;

оклейка.

Чтобы обои долго держались после оклейки, её выполняют в строгой последовательности.

Что понадобится для работы

В строительных магазинах продают разный инструмент, клей для обоев и химические составы, которые помогут быстрее справиться с поставленной задачей. Однако выбор инструмента и необходимых для работы средств зависит от типа старых обоев, а также новых отделочных материалов, которыми собираются оклеить комнату. Для работы понадобятся следующие инструменты, облегчающие демонтаж старых покрытий и поклейку новых:

шпатели разных размеров;

ёмкости для обойного клея, грунтовки и химических растворов;

губки, малярные кисти или валики;

средства индивидуальной защиты (перчатки, респираторы и т. д.);

стремянка;

ножницы или нож для бумаги;

уровень;

строительный миксер и дрель с насадками;

рулетка и уровень.

Кроме перечисленных инструментов, для работы понадобится жидкость для размягчения клея, на котором держится старые покрытия, грунтовка и обойный клей. Его выбор зависит от типа отделочных материалов, которые предполагается клеить. Если стены не ровные, их придётся выравнивать. Для этого нужно купить шпаклёвку, гипсокартон или цемент для штукатурки.

Демонтаж прежнего покрытия

Вначале из комнаты выносят мебель и застилают пол бумагой или клеёнкой. Потом приступают к удалению старых покрытий. Если стены были оклеены, способ демонтажа зависит от вида обоев. Их можно попробовать оторвать от стены своими руками, без использования дополнительных средств, предварительно намочив водой. После того как они промокнут, надо шпателем поддеть край и потянуть за него. Полотно может полностью отойти от стены. Однако такой способ подходит для бумажных полотен, приклеенных обычным обойным клеем.

Чтобы удалить виниловые, флизелиновые и другие влагостойкие полотна, нужно вначале провести перфорацию верхнего слоя обойным тигром или ножом, что поможет воде лучше впитаться. Если старые обои были приклеены на ПВА, в воду добавляют уксус или растворяют в ней хозяйственное мыло. Вместо воды можно использовать жидкость для снятия обоев, которая лучше впитывается в их структуру и полотна легко отходят от стены.

Снять старые отделочные материалы можно при помощи парогенератора или утюга. В первом случае прибор наводят на определённый участок. Горячий пар быстрее пропитывает полотна и размягчает клей. Чтобы утюгом отпарить покрытие, его надо прогладить через мокрую тряпку.

Если стены были окрашены, способ удаления краски зависит от её вида и типа поверхности, на которую она нанесена. Снять слой краски можно дрелью с насадкой в виде металлической щётки или наждачного круга. Однако при этом может повредиться основание. Поэтому лучше размягчить слой строительным феном и снять его шпателем. Можно воспользоваться химическими растворителями, которые тоже размягчают верхний слой, который затем удаляется скребком или шпателем. Таким же способом удаляют жидкие обои.

Подготовка поверхности

Когда стены будут очищены от старых покрытий, надо их промерять уровнем. Качество оклейки зависит от того, насколько ровная поверхность. Никакие обои не смогут скрыть бугры и глубокие ямы. При оклейке на пористую поверхность ухудшается адгезия, и увеличивается расход клея. Если стены ровные, достаточно зашпаклевать сколы и трещины. Выровнять их можно листами гипсокартона или оштукатурив.

После этого надо удалить очаги плесени, которые могут стать причиной заболеваний и отслоения обоев. Затем поверхность грунтуют, чтобы увеличить сцепление отделочных материалов со стеной. Грунтование также защитит поверхность от влаги, и предотвратит появление новых плесневелых грибков. Для лучшего эффекта её надо грунтовать дважды.

Оклейка стен

Когда все подготовительные работы будут выполнены, приступают к оклейке. Вначале надо разрезать рулоны на полосы нужной длины, предварительно измерив высоту. Важно правильно выбрать обойный клей. Для разного вида отделочных материалов нужны определённые марки этого средства. При покупке обратите внимание на клеевой состав и срок годности, которые указаны на упаковке.

Сейчас на рынке большой выбор клеев для бумажных, виниловых, флизелиновых и других типов отделочных материалов. Например, клей для виниловых обоев влагоустойчивый и быстро высыхает. У него неплохая сцепляемость, а также хорошие антисептические свойства. Его можно использовать для поклейки бумажных и текстильных полотен.

Клей для флизелиновых обоев сделан на основе крахмала, что обеспечивает хорошее скольжение. Поэтому он взаимодействует со многими типами материалов для отделки стен. Однако им не рекомендуют клеить рельефные и тяжёлые полотна.

После того как рулоны разрезаны, надо клеем промазывать поверхность, а также обойные полосы, и аккуратно их приклеивать от угла. Чтобы стыки были меньше заметны, их разглаживают чистой тряпкой или валиком.

В завершение статьи надо сказать, что такая работа не требует особых навыков. Если правильно выбрать клей, подготовить все необходимые инструменты и следовать рекомендациям, можно легко справиться с этой задачей.