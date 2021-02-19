Цепь — универсальный подарок

Выбрать цепь для себя — задача из простых, а вот в качестве подарка или сюрприза — уже сложнее, ведь сегодня цепочки представлены в огромном разнообразии. Ювелиры компании Укрзолото приготовили несколько советов для тех, кто хочет сделать удачный подарок.

Как подобрать идеальную цепь

Первый шаг при выборе данного изделия — это определение того, из какого материала будет подарок. Бижутерию вряд ли можно назвать серьезным подарком. Стоит присмотреться к украшениям особы, чтобы определить, какому драгоценному металлу она отдает предпочтение. Если есть сомнения, необходимо проанализировать фото в социальных сетях, присмотревшись к украшениям.

После того, как материал изделия определен, стоит выбрать длину аксессуара. Тут все просто: худеньким девушкам с длинной шеей подойдут короткие цепи (около 35-40 см), для блузы или платья с глубоким декольте идеальная длина — 45-50 см, полненьким подойдет 55-60 см в длине, мужчинам – 45-60 см (зависимо от комплекции).

Дабы осуществить правильный выбор, важно учесть несколько правил:

стоит подойти к покупке заблаговременно, желательно за неделю-две, чтобы не пришлось суетиться в последний момент;

для шикарного подарка женщине в возрасте стоит купить изысканную подвеску;

изысканную подвеску; при покупке подвески стоит обратить внимание на ее вес — масса должна быть хотя бы вдвое меньше цепи.

Отечественные производители предлагают более 20 видов плетения цепочек. Рассматривая ассортимент украшений, лучше отдавать предпочтение цельным цепям с простым плетением, а не пустотелым. К ним относятся такие виды плетения, как якорная, бисмарк, панцирная и «колосок». Цепь таких типов плетения будет служить долго и надежно.

Стоимость изделия зависит от множества факторов, а именно: вес, сложность плетения, материал и проба, эксклюзивность, страна и бренд производителя. Соответственно, цена не всегда является показателем качества.

Желательно по возможности опробовать замок цепи в магазине. Стоит избегать замков типа шпрингельного, лучший вариант для тонкой цепи — замок-карабин. Для тяжелой модели лучше же отдать предпочтение винтовому замку.

Обязательное условие — не забыть сравнить стиль будущей обладательницы со стилем плетения цепочки и ее толщиной. Очевидно, что нежным леди не подойдет крупная якорная цепь, а практичной деловой даме — нестандартное плетение.

Специалисты магазина Ukrzoloto не рекомендуют ориентироваться исключительно на более низкие цены, ведь такой подарок обязан понравиться, а не запылиться в шкатулке или же оказаться в ломбарде. Воспользовавшись простыми рекомендациями, сделать непревзойденный выбор в подборе цепи будет проще простого.