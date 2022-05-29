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Какие услуги оказывает МФЦ Новосибирска

  • 29/05/2022, 16:47
В МФЦ города Новосибирска по принципу одного окна можно получить множество государственных услуг и документов для физических лиц, граждан, юридических лиц и бизнеса. С каждым годом этот список расширяется, предоставляя всем желающим бесплатно воспользоваться новыми услугами. Поэтому с каждым годом число заявителей растет, как и комфорт в филиалах многофункциональных центрах.
МФЦ Новосибирской области — это организация, которая учреждена органами власти субъекта, чтобы оказывать разнообразные государственные и муниципальные услуги для населения и юридических лиц в режиме «одного окна», где можно комфортно оформить необходимую услугу госорганов. Вы можете также воспользоваться услугами портала «Мои документы», предоставляющего возможность подать целый ряд документов и записаться на прием в МФЦ.
МФЦ призвано обеспечивать эффективное взаимодействие граждан и органов исполнительной власти в одном месте, в удобное время и максимально быстро. Все обязанности по собиранию информации, необходимых справок и согласования документов организация берет на себя. Это удобно, быстро и помогает избежать лишней бумажной волокиты и коррупции.
Муниципальные и госуслуги в «одном окне» стали внедрять в Новосибирской области в декабре 2008 года. В то время стартовал пилотный проект организации МФЦ в городе Обь, где на значительном расстоянии расположены большинство услуг разных органов исполнительной власти и госучреждений, труднодоступные для граждан, в том числе маломобильных. Проект имел огромный успех, что позволило уже в следующем году открыть крупнейший за Уралом МФЦ. Просторное помещение площадью 3773 кв. м. имело 64 приемных окна, где была возможность получения около 130 услуг. Затем появились ещё 2 филиала МФЦ – в Куйбышевском и Татарском районах.

В прошлом 2021 году в МФЦ посетило более 3 млн. человек.

Абсолютно все госуслуги МФЦ предоставляет на бесплатной основе. Единственной платой, вносимой заявителем является госпошлина, которая взимается согласно ст. 333.33 НК РФ.

Самыми популярными в 2021 году стали услуги Росреестра, за ними обращались больше 680 тыс. человек, а также услуги МВД и Пенсионного фонда. Регистрация по месту пребывания и по месту жительства понадобилась больше 137 тыс. жителям, а получение СНИЛС – больше 45 тыс. гражданам. В этом году на 20% возросло число обращений, связанных с регистрацией в ЕПГУ.

В МФЦ, в среднем доступно для получения больше 350 разных видов госуслуг. Список их постоянно расширяется. Среди самых популярных обращений госуслуг ПФР – заявления на выплаты и компенсации, вопросы, связанные с маткапиталом и пенсиями. Сертификаты о прививках против COVID-19 получили 57 тыс. жителей. Сейчас здесь можно оформить выплату на детей от 8 до 17 лет без посещения пенсионного фонда.

Здесь также можно:

  1. Оформить документы по сделке с недвижимостью, находящейся в другом регионе.
  2. Уведомить администрацию о реконструкции или строительстве частного дома.
  3. Провести регистрацию по месту жительства.
  4. Получить все документы при рождении ребенка.
  5. Получив материнский капитал, подать заявление на получение земельного сертификата.
  6. Оформить все услуги для пенсионеров.
  7. Пожениться и развестись.
  8. Получить загранпаспорт и зарубежную визу.
  9. Произвести расчет и оплату налогов.
  10. Подать документы для открытия бизнеса.В прошлом году жителями области активно использовалась услуга Единой справочной службы МФЦ «052», тогда операторы обработали больше 400 тысяч обращений, с коэффициентом дозвона 85% и средним временем ожидания на линии – менее 3 мин. Помогает ответить на 70% самых популярных вопросов голосовой помощник «Николай». Поэтому 95% опрошенных дали высокую оценку работы контакт-центра.

Самыми существенными плюсами МФЦ считают:

  • единые стандартные правила прохождения процедур;
  • бесплатные с возможностью удобства и комфорта при при обслуживании;
  • получение одновременно разных государственных и муниципальных услуг в едином пункте;
  • отсутствие посредников, а значит и дополнительных трат;
  • наиболее цивилизованные и удобные условия получения услуг для всех сторон;
  • клиенту можно сэкономить много времени;
  • только квалифицированные и профессиональные сотрудники, которые обладают опытом работы с клиентами;
  • огромный спектр оказываемых услуг (от возможности оформления брака, получения загранпаспорта, до оплаты налогов, получения сертификатов о вакцинации, оформления пенсии и различных пособий, а также многие иные услуги.

В этом году в Новосибирской области продолжается деятельность по созданию самых комфортных условий населению во время получения услуг. Открываются новые, вместительные помещения филиалов МФЦ Новосибирской области , оборудованные по последнему слову техники https://mfc-gosuslugi.ru/adresa/novosibirsk. Например, открылись МФЦ Коченевского и Каргатского районов, где создаются дополнительные условия для посещения гражданами с ограниченными возможностями. В филиале г. Оби, который работает с 2008 года, сделаны ремонтные работы, чтобы привести все помещения к одному фирменному стилю. Внедряются новейшие подходы для обслуживания жителей, повышающих быстрое и качественное оказание услуг. Робот Николай уже осваивает свежие навыки.

Фото с сайта рекламодателя

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