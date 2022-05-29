Какие услуги оказывает МФЦ Новосибирска

МФЦ Новосибирской области
— это организация, которая учреждена органами власти субъекта, чтобы оказывать разнообразные государственные и муниципальные услуги для населения и юридических лиц в режиме «одного окна», где можно комфортно оформить необходимую услугу госорганов. Вы можете также воспользоваться услугами портала «Мои документы», предоставляющего возможность подать целый ряд документов и записаться на прием в МФЦ.
МФЦ призвано обеспечивать эффективное взаимодействие граждан и органов исполнительной власти в одном месте, в удобное время и максимально быстро. Все обязанности по собиранию информации, необходимых справок и согласования документов организация берет на себя. Это удобно, быстро и помогает избежать лишней бумажной волокиты и коррупции.
Муниципальные и госуслуги в «одном окне» стали внедрять в Новосибирской области в декабре 2008 года. В то время стартовал пилотный проект организации МФЦ в городе Обь, где на значительном расстоянии расположены большинство услуг разных органов исполнительной власти и госучреждений, труднодоступные для граждан, в том числе маломобильных. Проект имел огромный успех, что позволило уже в следующем году открыть крупнейший за Уралом МФЦ. Просторное помещение площадью 3773 кв. м. имело 64 приемных окна, где была возможность получения около 130 услуг. Затем появились ещё 2 филиала МФЦ – в Куйбышевском и Татарском районах.
В прошлом 2021 году в МФЦ посетило более 3 млн. человек.
Абсолютно все госуслуги МФЦ предоставляет на бесплатной основе. Единственной платой, вносимой заявителем является госпошлина, которая взимается согласно ст. 333.33 НК РФ.
Самыми популярными в 2021 году стали услуги Росреестра, за ними обращались больше 680 тыс. человек, а также услуги МВД и Пенсионного фонда. Регистрация по месту пребывания и по месту жительства понадобилась больше 137 тыс. жителям, а получение СНИЛС – больше 45 тыс. гражданам. В этом году на 20% возросло число обращений, связанных с регистрацией в ЕПГУ.
В МФЦ, в среднем доступно для получения больше 350 разных видов госуслуг. Список их постоянно расширяется. Среди самых популярных обращений госуслуг ПФР – заявления на выплаты и компенсации, вопросы, связанные с маткапиталом и пенсиями. Сертификаты о прививках против COVID-19 получили 57 тыс. жителей. Сейчас здесь можно оформить выплату на детей от 8 до 17 лет без посещения пенсионного фонда.
Здесь также можно:
- Оформить документы по сделке с недвижимостью, находящейся в другом регионе.
- Уведомить администрацию о реконструкции или строительстве частного дома.
- Провести регистрацию по месту жительства.
- Получить все документы при рождении ребенка.
- Получив материнский капитал, подать заявление на получение земельного сертификата.
- Оформить все услуги для пенсионеров.
- Пожениться и развестись.
- Получить загранпаспорт и зарубежную визу.
- Произвести расчет и оплату налогов.
- Подать документы для открытия бизнеса.В прошлом году жителями области активно использовалась услуга Единой справочной службы МФЦ «052», тогда операторы обработали больше 400 тысяч обращений, с коэффициентом дозвона 85% и средним временем ожидания на линии – менее 3 мин. Помогает ответить на 70% самых популярных вопросов голосовой помощник «Николай». Поэтому 95% опрошенных дали высокую оценку работы контакт-центра.
Самыми существенными плюсами МФЦ считают:
- единые стандартные правила прохождения процедур;
- бесплатные с возможностью удобства и комфорта при при обслуживании;
- получение одновременно разных государственных и муниципальных услуг в едином пункте;
- отсутствие посредников, а значит и дополнительных трат;
- наиболее цивилизованные и удобные условия получения услуг для всех сторон;
- клиенту можно сэкономить много времени;
- только квалифицированные и профессиональные сотрудники, которые обладают опытом работы с клиентами;
- огромный спектр оказываемых услуг (от возможности оформления брака, получения загранпаспорта, до оплаты налогов, получения сертификатов о вакцинации, оформления пенсии и различных пособий, а также многие иные услуги.
В этом году в Новосибирской области продолжается деятельность по созданию самых комфортных условий населению во время получения услуг. Открываются новые, вместительные помещения филиалов МФЦ Новосибирской области , оборудованные по последнему слову техники https://mfc-gosuslugi.ru/adresa/novosibirsk. Например, открылись МФЦ Коченевского и Каргатского районов, где создаются дополнительные условия для посещения гражданами с ограниченными возможностями. В филиале г. Оби, который работает с 2008 года, сделаны ремонтные работы, чтобы привести все помещения к одному фирменному стилю. Внедряются новейшие подходы для обслуживания жителей, повышающих быстрое и качественное оказание услуг. Робот Николай уже осваивает свежие навыки.
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