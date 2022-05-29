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Кухни белого цвета и их преимущества

  • 29/05/2022, 16:26
Какими достоинствами обладают кухни белого цвета. В каких стилях уместно использование такой мебели, ее основные особенности.

Белый цвет является основой множества стилей. Он привлекает внимание чистотой и нейтральностью, прекрасно сочетается с другими тонами. Его правильное включение в интерьер, позволяет создавать уютную обстановку.

Кухни белого цвета и их особенности

Кухни белые выглядят аристократично, выигрышно выделяются среди других вариантов. При помощи такой мебели создают чистые и воздушные интерьеры. Они отлично подходят для небольших по площади помещений. Такая мебель способствует визуальному раздвижению пространственных границ.

Выбор белого колера возможен только для тех, кто может обеспечить предметам обстановки надлежащий уход. В ином случае помещение будет выглядеть неухожено.

Белые гарнитуры – это не скучно, а респектабельно. Данный колер внушает спокойствие, дарует чувство умиротворения. Главное не оформлять с его помощью все помещение, иначе получится эффект стерильности. Достаточно ограничиться белоснежным гарнитуром. Светлую гамму разбавляют за счет ярких акцентов в виде занавесок на окнах и аксессуаров.

Белая палитра идеально подходит для кухонной зоны. Такие гарнитуры вписываются в различные стилевые направления.

Для каких интерьеров подходят белые кухни

Белый цвет славится своей нейтральностью. Кухня в такой палитре, выполненная из деревянного массива, отлично впишется в классический интерьер. Белый колер в этом направлении прекрасно сочетается с золотым. Светлый гарнитур придаст классической кухне уюта.

Мебель такого типа подходит и для модерна. У этого стиля насчитывается масса поклонников среди людей разного возраста. Его главные особенности заключаются в плавных линиях и минимальном количестве декоративных элементов. Гарнитуры часто обладают глянцевыми поверхностями, оснащаются современной бытовой техникой.

Белую мебель можно использовать и в помещении с интерьером в стиле минимализм. Чаще всего ее сочетают с серыми и насыщенными коричневыми тонами в отделке.

Белые кухни также гармонируют с лофтом, шебби-шиком и провансом. Мебель для прованских интерьеров обычно имеет искусственные потертости, открытые полочки, кованые детали.

Основные достоинства белой мебели

Основные достоинства белых кухонных гарнитуров заключаются в:

  • презентабельном облике;
  • визуальном расширении пространства;
  • добавлении света в помещение.

Белые гарнитуры сочетаются с любой отделкой. Лучше всего этот цвет гармонирует с красным, черным и голубым.

Кухни в белом цвет отлично вписываются в классические и современные стили. Они могут отличаться размерами и наполнением. Существуют компактные варианты, предназначенные для малогабаритных помещений. С выбором подходящего варианта не возникает никаких проблем.

Фото с сайта «Кухни ЗОВ»

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