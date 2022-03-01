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Какие законы вступят в силу с 1 марта 2022 года

  • 01/03/2022, 10:46
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Какие законы вступят в силу с 1 марта 2022 года
Техосмотр по-новому, ужесточение контроля за оборотом оружия, новые категории жилья и борьба с мошенничеством в благотворительности.

Индексация пенсий военным пенсионерам

Пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам будут проиндексированы выше уровня инфляции — на 8,6%. Закон будет иметь обратную силу: пенсии пересчитают с 1 января 2022 года.

Ранее аналогичным образом были проиндексированы пенсии гражданских неработающих пенсионеров.

Ужесточение контроля за оборотом оружия

С 1 марта запрещено приобретение, хранение, ношение и использование оружия тем, кто не прошел медосвидетельствование на наличие противопоказаний. В него войдет психиатрическое освидетельствование, анализы на наркотические и психотропные вещества.

В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием. Основным отличием от ныне действующего порядка станет обязательное прохождение такого обследования в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения. Такая медкомиссия должна проводиться раз в пять лет: проходить ее будут как впервые приобретающие оружие, так и владельцы оружия, в том числе наградного (за исключением военных). О выявлении, в том числе внеплановом, у гражданина заболеваний, входящих в перечень, Росгвардия будет проинформирована в электронном виде, а владелец оружия должен будет незамедлительно сдать лицензию (разрешение) и оружие в Росгвардию. Предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии.

Личные фонды

С 1 марта в России появится новая организационно-правовая форма юридического лица — личный фонд. Граждане смогут создавать прижизненные личные фонды для управления имуществом и бизнесом, контролировать процесс создания фонда, отрегулировать его деятельность и минимизировать возможные риски.

Личный фонд также может создать нотариус после смерти гражданина в соответствии с завещанием — тогда он будет наследственным. ​​​​​​​

Учредитель должен передать фонду имущество на сумму не менее 100 млн рублей. По общему правилу замена учредителя фонда и соучредительство не допускаются. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, создавать хозяйственные общества и участвовать в них. Предусмотрена субсидиарная ответственность личного фонда по обязательствам учредителя в течение трех лет с создания (федеральный закон №287-ФЗ «О внесении изменений в части первую и третью Гражданского кодекса РФ»).

Трудоустройство людей с инвалидностью

Работодателям, у которых численность сотрудников превышает 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу людей с инвалидностью в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности работников.

Для работодателей, у которых численность работников составляет от 35 до 100 человек включительно, квота будет не более 3%.

Ответственность за отсутствие диагностической карты

С 1 марта штраф за управление автомобилем без диагностической карты будет равен 2 тыс. рублей. В течение суток с первого нарушения за последующие штрафовать не будут. Закон касается тех водителей, для которых техосмотр остался обязательным: для автобусов, такси, учебных и грузовых машин, машин со спецсигналами, легковых автомобилей и мотоциклов при регистрации после внесения изменений в конструкцию. Также техосмотр необходим при смене владельца, если машина старше четырех лет и на нее отсутствует диагностическая карта. Автовладельцам, которые используют машину в личных целях, проходить техосмотр не нужно.

Новый порядок выдачи медсправок водителям

С 1 марта Минздравом России утвержден новый порядок выдачи медицинских справок. Тем водителям, которые были лишены прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или за отказ от медосвидетельствования, придется сдавать анализы крови и мочи. После этого решение о выдаче справки примет специальная комиссия.

Новые категории жилья

Вводятся понятия «дом блокированной застройки», «многоквартирный дом» и «малоэтажный жилой комплекс».

Раньше правовой статус некоторых категорий жилья (таких как таунхаус или дуплекс) фактически не был определен. Они относятся к категории жилого дома, но имеют ряд особенностей, согласно которым не являются ни частными, ни многоквартирными. Это доставляло неудобство их владельцам. Теперь пробел устранили.

Строительство на сельскохозяйственных землях

С 1 марта на земельных участках сельскохозяйственного назначения, принадлежащих крестьянским (фермерским) хозяйствам, разрешено строить жилые дома.

На одном участке может быть один дом, в котором не более трех этажей и 500 кв. м. При этом площадь застройки должна быть не более 0,25% от площади земельного участка.

Утилизация компьютерной и бытовой техники

С 1 марта в России предпринимателям и юрлицам запрещено выбрасывать бытовую технику и компьютеры. Их необходимо будет сдавать в переработку. Остальные россияне, как и раньше, могут утилизировать старую технику в мусорный контейнер.

Свидетельства о смерти в электронном виде

В России с 1 марта начнут выдавать электронные свидетельства о смерти. Медицинские организации станут вносить все сведения в информационную систему здравоохранения, после чего они будут переданы в Единый реестр ЗАГС, Росстат и другие ведомства. Благодаря этому близким умершего не придется предоставлять документ в госорганы.

Борьба с мошенниками в сфере благотворительности

За использование ящиков для благотворительных сборов лицом, которое не имеет права на такую деятельность, и за несоблюдение требований к установке и использованию таких ящиков появится административная ответственность. Максимальное наказание — штраф до 50 тыс. рублей.

Фото: flickr.com — Ministry

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : изменения в законодательстве Госдума


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