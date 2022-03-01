«Политика вмешалась в спорт». Чемпионата по хоккею в Новосибирске не будет

Международная федерация хоккея распространила сообщение о том, что отменила проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в России. Напомним, чемпионат был запланирован на начало 2023 года. Часть матчей должно было пройти в Новосибирске, а часть в Омске. Для его проведения в Новосибирске строится ледовый дворец спорта. Объем инвестиций в проект составлял 13 млрд рублей в ценах января 2022 года.

Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов прокомментировал решение Международной федерации хоккея.

— Как вы знаете, наш регион получил право провести этот международный турнир в мае 2018 года. За три года была проделана огромная работа по всем направлениям — от создания необходимой инфраструктуры до разработки культурной и волонтерской программ. Да, сегодня, когда политика вмешалась в спорт, нам необходимо принять современные реалии — молодежный чемпионат мира наш регион не примет, — цитирует Ахапова пресс-служба правительства региона. — Но для новосибирцев праздник все равно состоится — новая ледовая арена, долгожданная для всех болельщиков нашего хоккейного клуба «Сибирь», будет сдана в срок. Поэтому та инфраструктура, которая, в том числе, готовится под проведение чемпионата, а это — новая станция метро, благоустройство дорог, усовершенствование системы дорожно-транспортных развязок и, конечно, сам ледовый дворец — будут радовать жителей нашего региона.

То, что ледовый дворец спорта будет достроен вне зависимости от места проведения чемпионата в последние дни неоднократно подчеркивал и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Строительство ЛДС идёт в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь».

Проект строительства Многофункциональной ледовой арены предполагает возведение не только здания ЛДС, но и обустройство подъездных путей к спортивному комплексу, строительство станции метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста, реконструкцию автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус», благоустройство прилегающей территории.