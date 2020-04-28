Каким станет мир после COVID-19?

Уже в марте 2020 г. всемирная организация здравоохранения, основываясь на сведениях о вспышке новой эпидемии, сочла ситуацию чрезвычайной и охарактеризовала ее как пандемию, учитывая масштаб распространения болезни.

История коронавируса

Впервые коронавирус человека был выделен от больных ОРВИ в качестве отдельной группы в 1965 году. В последующие годы коронавирусы практически не интересовали исследователей, пока в КНР в 2002-2003 гг. не произошла вспышка атипичной пневмонии (тяжёлый острый респираторный синдром), вызванный вирусом SARS-CoV. И в те годы тоже болезнь перекинулась на другие страны, однако, количество заболевших составило чуть более восьми тысяч человек. Из них умерло около 10 процентов.

В числе вирусов из семейства коронавирусов (Human coronavirus), поражающих людей известны несколько видов HCoV:

-229E;

-NL63;

-OC43;

-HKU1.

В 2012 г. другой тип вируса CoV (MERS) стал возбудителем болезни — ближневосточный респираторный синдром, который в 2015 г. стал причиной эпидемии в Южной Корее. Количество заболевших и умерших от болезни не вызвало тогда серьезного беспокойства в мире.

Новый коронавирус, новости о котором разошлись по всему миру в декабре 2019 года, стал причиной вспышки пневмонии. Наступающие тяжелые последствия от нее застали врасплох систему здравоохранения Китая, а ВОЗ запоздала с адекватной оценкой ее опасности.

За короткое время инфекционная болезнь 2019-nCoV охватила разные страны.

Общие сведения о SARS-CoV-2

На основе проведенных исследований, учеными разных стран подтверждено, что вирус имеет природное происхождение. Он схож с коронавирусами других видов. Наибольшее сходство есть с SARS-CoV. Поэтому болезнь иногда называют атипичной пневмонией-2. Однако, это не означает, что сходство с уже известным видом, облегчает борьбу с ним. И тому свидетельство его стремительное распространение по всему миру. В некоторых европейских странах смертность составляет 13-15 %, а во Франции более 18 %.

На страны Европы приходится более половины всех очагов заражения. Достаточно большое количество диагностированных пациентов есть в США. Не смогли обезопаситься другие регионы и континенты мира. То, что вирус передается от человека человеку подтверждается именно масштабностью распространения инфекции.

Возможные пути ее передачи:

контактный;

воздушно-капельный (кашель, чихание и др.);

воздушно-пылевой;

фекально-оральный.

Основными симптомами болезни являются: сухой кашель, повышение температуры (380 и более) отсутствие обоняния, боли в груди, затрудненное дыхание, потеря сознания.

Последствия COVID-19

Мероприятия, проводимые в рамках борьбы с инфекцией (карантин, изоляция и др.) позволили замедлить ход распространения болезни, что в целом рассматривается как позитивный результат. Однако, самоуспокоение может сыграть злую шутку и свести к нулю имеющиеся плюсы.

Последние события, происходящие в разных странах, по поводу ослабления ограничительных мер свидетельствуют о том, что коронавирус и новости о нем уже пугают людей меньше чем, неопределенность завтрашнего дня. Свое отрицательное влияние «КОВИД» оказал на различные области жизнедеятельности человека: финансы, экономику, образование, искусство, спорт, науку, туризм и многое другое. Ни одна отрасль не оказалась защищенной.

Ослабление карантинных мер — это вынужденный шаг, на который идут страны, где вирус поразил наибольшее количество людей (США, Испания, Италия, Великобритания и др.). В отмеченных местах резко ухудшилась социально-зкономическая обстановка. По этой причине начинается «перезапуск» объектов сферы обслуживания, промышленности и т.п. Ничем не лучше ситуация и в других регионах мира.

Вместе с тем, по оценкам многих экспертов, отмена карантинных мер может спровоцировать вторую волну COVID-19 и вся проблема в вопросе — готов ли мир справиться с ней. Ведь негативные последствия от первой еще не полностью оценены и ликвидированы.

Никто не знает сколько это может еще продолжаться. Все зависит от того, как скоро будут созданы лекарства и вакцины и до какой черты произойдет спад экономики.

По состоянию на 27 апреля 2020 года количество умерших от COVID-19 превысило 200 тысяч человек. Диагностированных пациентов почти три млн.