Официальные входы на Михайловскую набережную закрыты, на территории парка дежурят полицейские, дружинники и автопатруль – ограничительные меры, призванные предупредить распространение коронавирусной инфекции, начали действовать с минувшей субботы, 25 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Я понимаю, что лето в Сибири короткое, и новосибирцы стараются использовать для прогулок каждый тёплый день. Хочу напомнить: самая лучшая профилактика в нынешних условиях – ограничение контактов. Несмотря на запрет, новосибирцы приходили на набережную и в выходные, и в будние дни. Мы приняли специальные меры – все девять официальных входов перекрыты, из громкоговорителей предупреждают об опасности контактов. Любой находящийся сейчас на этой территории человек является нарушителем. У полиции есть право составить протокол, а дальше наложить штраф – до 30 тысяч рублей, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Сегодня в Новосибирске для посещения закрыты все парки и скверы. Глава Новосибирска подчеркнул, что административный штраф грозит за несоблюдение ограничительных мер, введённых в местах отдыха. Тех, кто является носителем вируса и не соблюдает режим самоизоляции, ждёт уголовное наказание. Такие примеры в нашем городе уже есть.

Как рассказал глава Октябрьского района Пётр Прокудин, в целях информирования граждан, а также для контроля за соблюдением правил нахождения на территории ПКиО «Михайловская набережная» в администрации района сформирована группа из 10 человек. В минувшие выходные вместе с сотрудниками полиции они проводили разъяснительные беседы с отдыхающими на набережной новосибирцами, заполняли анкеты о причинах нарушения установленного в городе режима. При повторном появлении граждан в запрещённых местах анкеты будут использованы в качестве доказательства о неоднократном нарушении, а также для назначения судами максимального наказания.

В общей сложности за субботу и воскресенье на Михайловской набережной было составлено 12 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения», проведено более 60 профилактических бесед.

— Очень надеюсь на понимание новосибирцев: надо воздержаться от прогулок, ограничить контакты – это сохранит здоровье граждан. Динамика заболевания, к сожалению, не положительная: количество заражённых и госпитализированных увеличивается. Человек может не ощущать, что является носителем вируса, но он становится опасным для окружающих. Об этом нужно помнить, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

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