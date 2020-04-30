Какой будет экономика после пандемии?

После окончания самоизоляции реальность претерпит изменения: о так называемой постпандемической экономике уже говорят всерьез. В ней ключевой стабилизирующей компетенцией может стать скорость создания новых рынков и перезагрузка рынков существующих. Сделать этот процесс максимально управляемым и долгосрочно выгодным для Новосибирской области намерено «Агентство стратегических инициатив» (АСИ)

Боже, это было так давно…

Сейчас жизнь любой институции получила хрономаркер, жесткий почти как в 1940-х, когда появилась дихотомия «довоенный/послевоенный». Для многих сфер рубеж «до пандемии» и «после пандемии» — тоже очень рельефная (болезненно рельефная!) биографическая строка.

Для «Агентства стратегических инициатив» в этих обстоятельствах важнейшей задачей стало сохранение «бесстыкового» развития по всем направлениям своей деятельности — и по образовательному, и по бизнес-консалтингу, и по маркет-билдингу.

— Март — месяц-рубеж, — отметил Денис Обуховский, общественный представитель АСИ в Новосибирской области по направлению «Образование и кадры», в ходе онлайновой пресс-конференции ТАСС и НГУЭУ.

Но разлом не столь драматичный, как в 1940-х, конечно. Ситуативная преемственность более мягкая, не рваная, не изломанная. Образовательные проекты, которые поддерживает АСИ, сохраняют динамику.

— Например, движение молодых профессионалов World Skills отлично себя чувствует, — говорит Обуховский. — Сейчас, благодаря разработанной методической базе, происходит переформатирование на дистанционный режим экзаменов и чемпионатов по технологии. Многие заведения среднего и высшего образования сейчас используют технологию World Skills. Первый такой дистанционный чемпионат пройдет этой осенью на федеральном уровне.

Впрочем, ориентируясь на максимально нестрессовое прохождение трудного времени, все участники процесса признают его рубежность. И даже полновесную эпичность. Ибо изменится и впрямь многое. Часть рынков ожидает стремительное разрушение или консервация. Например, это рынки услуг по всему миру. Термин «отраслевая консервация» совсем новый. Но именно это решение позволит сохранить ряд рынков до момента оживления отложенного спроса.

— Ожидается изменение базовых законов абсолютно всех рынков, — констатирует Ольга Дорохова, общественный представитель АСИ в Новосибирской области по направлению «Предпринимательство и технологии», советник вице-президента РАН по перспективным проектам. — Например, усугубляющуюся персонификацию цифровых сервисов вполне можно будет охарактеризовать как цифровое доминирование, цифровое управление пользователем. Столь же стремительно меняются потребительские и поведенческие модели, разрушаются прежние связки «поставщик-потребитель», меняется картина потребительских предпочтений. В контексте экономического кризиса это вызовет массу деструктивных цепных реакций. Потому так важно успеть сделать эти процессы направляемыми, а изменения — управляемыми.

В 2018 году в Новосибирской области был создан совет по реализации Национальной технологической инициативы. Область является регионом НТИ с 2016 года. Это один из первых регионов РФ, где состоялся запуск коворкинговой платформы «Точка кипения». То есть регион давно знаком с идеологией НТИ и готов стать драйвером.

Время нервное, но многообещающее

О технологическом прорыве говорится уже несколько лет. И сейчас, как ни парадоксально, для этого «легли карты». По мнению Ольги Дороховой, инструментарий Национальной технологической инициативы (НТИ) может стать рабочим механизмом отраслевого перераспределения бизнес-субъектов между рынками растущими и рынками разрушающимися.

— В связи с этим ученые СО РАН подготовили ряд инициатив, направленных на смысловую перезагрузку системы НТИ, — сообщила Ольга Дорохова. — Запланирован форсайт по перезагрузке Национальной технологической инициативы — «НТИ 2.0», анонсированный одним из лидеров движения АСИ — Дмитрием Песковым. Цель НТИ — лидерство российских компаний на высокотехнологичных рынках, замах на глобальные рынки. Сейчас цели и задачи НТИ очень актуальны, а планируемая перезагрузка весьма своевременна.

Плодами (при этом же и инструментарием) посткризисного маркет-билдинга станут три сферы: MarketNet, ScienceNet и SynchroNet.

Как подчеркнула Ольга Дорохова, технологии, продукты, компетенции, процессы MarketNet’a и ScienceNet’a являются будущей обязательной частью создания любого рынка и выведения любого технологического продукта на рынок глобальный.

— Эти рынки — сквозные, по аналогии со сквозными технологиями, — поясняет она. — MarketNet — это система по управлению, консервации, управляемому разрушению и перезагрузке рынков. Управление массовыми рынками критически важно для каждого уже существующего «нета». Без них не случится вывод продукта и окупаемость разработок. MarketNet может включить технологии по координации и перераспределению предпринимательской инициативы. Текущий кризис позволяет частично восполнить дефицит предпринимателей в высокотехнологической сфере.

Роли регионов в идеологии НТИ выдается отдельное место. В идеале, у каждого региона должны быть свои лидеры и своя дорожная карта. Ольга Дорохова посетовала, что упоминание федеральных столиц в контексте НТИ в медиасреде 2018 года было существенно больше других городов — налицо дисбаланс.

— Дисбаланс можно выровнять созданием нового рынка SynchroNet, — рассуждает Дорохова. — Это рынок с выраженным региональным характером — с опорой на соответствующий центр компетенций по синхротронному и нейтронному излучению. Центры компетенций находятся там, где рождается технология. Например, в настоящее время она рождается в Институте ядерной физики Сибирского отделения Российской Академии наук, где в режиме реального времени выполняется переход к синхротронному излучению поколения 4+, пока еще не существующему нигде в мире.

SynchroNet — это рынок технологических исследований нового уровня, в частности, синхротронных и нейтронных. Он обеспечивает переход к новому технологическому укладу в ряде отраслей промышленности, прорывные результаты в фундаментальной и прикладной научной деятельности. Само по себе синхротронное излучение (СИ) было теоретически описано еще в 40-е годы, практическая работа с ним началась с 70-х.

— Прорывная суть нынешнего времени в том, что СИ из роли чисто научного феномена перемещается в промышленную сферу, получает бизнес-конвертацию, — комментирует Ольга Дорохова. — Сейчас в развитых странах развертываются целые сети источников СИ. Развитие высокоточных и высокотехнологичных производств привело к тому, что услуги этих источников востребованы бизнесом не меньше, чем собственно научными организациями. Развитие сетей СИ-источников делает этот ресурс доступным для различных предприятий — для производителей микроэлектроники, для производителей композитных материалов с программируемыми свойствами, в индустрии наноматериалов. Синхротронное излучение востребовано и предприятиями, занимающимися биотехнологиями, ибо помогает изучать структуру сложных органических соединений, регистрировать элементный состав различных веществ. В Новосибирской области находится и один из будущих ведущих пользователей СИ — Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», важный сейчас в мировом масштабе (в контексте общеизвестных проблем).

Кадровый вопрос для столь молодого рынка принципиально важен.

— В нашем случае он в стадии решения, — подчеркнула Ольга Дорохова. — В ряде вузов действуют профильные магистратуры, а аспирантура Института ядерной физики вообще готовит подобных специалистов на протяжении нескольких десятилетий. Под будущие исследовательские задачи Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП«СКИФ») уже сейчас создаются новые лаборатории в вузах. Недавно Минобрнауки РФ поддержал две заявки НГТУ на создание двух специализированных лабораторий СИ по 250 миллионов финансирования каждая. Все это — признаки зрелости технологии, готовой к переходу в формат управляемого рынка.

Вспомнить о главном

И, наконец, свежайшая идея новосибирских ученых — это формирование рынка ScienceNet. Это намерение абсолютно органично в контексте проекта «Академгородок 2.0» — в канве перехода к экономике знаний. Как подчеркнула Ольга Дорохова, именно Новосибирская область — это фактически готовая и масштабируемая модель такой экономики, ибо область наша — территория с высокой концентрацией исследований и разработок, с большой концентрацией сектора потребностей — с инновационным бизнесом, технологичной промышленностью.

Разумеется, не остаются вне поля внимания и сугубо ближнесрочные, горячие (даже пылающие!) задачи. В том числе и проблема, которая для всех рынков стала «сюжетообразующим» фактором.

— Два месяца назад нами было инициировано создание межведомственной рабочей группы по коронавирусной инфекции при СО РАН, — рассказывает Ольга Дорохова. — В состав МРГ вошли представители новосибирского отделения «Опоры России», предприниматели, которые имеют наработки в области фармакологии.

По остроумной формулировке Ольги Дороховой, коронавирусный кризис вернул науке ее функциональную суть: напомнил, что НА САМОМ ДЕЛЕ требуется от науки — находить лекарства, решать проблему, спасать жизни. А от промышленности требует максимально быстро сделать эти решения тиражными, доступными для всех.

— Социальный аспект коронавирусного кризиса шире и жестче аспекта собственно медицинского, — резюмирует Ольга Дорохова. — Социальные последствия нам даны надолго. И да, кризис — жесткий воспитатель. Российской науке есть, чему учиться под его напором. И тем, кто ей управляет и ставит задачи — тоже. Термины «реформация» и «деформация» различны лишь одной буквой. Обозначают противоположные вещи. А наяву они, увы, порой ситуативно диффузны. И становятся синонимами. Наука устала от реформ, которые ее деформируют, фактически разрушают. Даже система измерения эффективности все время блуждает — ученых это эмоционально выматывает. Ученые, как говорится, хотят этики и конкретики: четких правил, четких оценочных подходов, конкретных задач, конкретных сроков и обеспеченности ресурсами. Согласитесь, когда создавалась ядерная бомба, ученых не отвлекали третьестепенными задачами — никто не вынуждал написать 200 публикаций про ядерную бомбу и предоставить отчет по медиареференциям. Вот и сейчас задачи вновь столь же горячи и конкретны — все суетное исчезает, важна становится сущность науки. И самим ученым многие навыки тоже придется вспоминать. Или заново осваивать. Например, у нас совершенно провален этап перехода научных исследований в готовый рыночный продукт. Мы сидим на огромном багаже технологий, которые не можем подвергнуть быстрому индустриальному трансферу, не можем положить их в технологический лифт. Так что, ScienceNet — это наш ответ на большие вызовы эпохи.

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