Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Какой будет экономика после пандемии?

Ключевой стабилизирующей компетенцией в ней может стать скорость создания новых рынков и перезагрузка старых.
Э
  • 30/04/2020, 21:00
Автор: Игорь Смольников
artificial-intelligence
Коронавирусный кризис вернул науке ее функциональную суть: напомнил, что НА САМОМ ДЕЛЕ требуется от науки — находить лекарства, решать проблему, спасать жизни.

После окончания самоизоляции реальность претерпит изменения: о так называемой постпандемической экономике уже говорят всерьез. В ней ключевой стабилизирующей компетенцией может стать скорость создания новых рынков и перезагрузка рынков существующих. Сделать этот процесс максимально управляемым и долгосрочно выгодным для Новосибирской области намерено «Агентство стратегических инициатив» (АСИ)

Боже, это было так давно…

Сейчас жизнь любой институции получила хрономаркер, жесткий почти как в 1940-х, когда появилась дихотомия «довоенный/послевоенный». Для многих сфер рубеж «до пандемии» и «после пандемии» — тоже очень рельефная (болезненно рельефная!) биографическая строка.

Для «Агентства стратегических инициатив» в этих обстоятельствах  важнейшей задачей стало сохранение «бесстыкового» развития по всем направлениям своей деятельности — и по образовательному, и по бизнес-консалтингу, и по маркет-билдингу.

— Март — месяц-рубеж, — отметил Денис Обуховский, общественный представитель АСИ в Новосибирской области по направлению «Образование и кадры», в ходе онлайновой пресс-конференции ТАСС и НГУЭУ.

Но разлом не столь драматичный, как в 1940-х, конечно. Ситуативная преемственность более мягкая, не рваная, не изломанная. Образовательные проекты, которые поддерживает АСИ, сохраняют динамику.

— Например, движение молодых профессионалов World Skills отлично себя чувствует, — говорит Обуховский. — Сейчас, благодаря разработанной методической базе, происходит переформатирование на дистанционный режим экзаменов и чемпионатов по технологии. Многие заведения среднего и высшего образования сейчас используют технологию World Skills. Первый такой дистанционный чемпионат пройдет этой осенью на федеральном уровне.

Впрочем, ориентируясь на максимально нестрессовое прохождение трудного времени, все участники процесса признают его рубежность. И даже полновесную эпичность. Ибо изменится и впрямь многое. Часть рынков ожидает стремительное разрушение или консервация. Например, это рынки услуг по всему миру. Термин «отраслевая консервация» совсем новый. Но именно это решение позволит сохранить ряд рынков до момента оживления отложенного спроса.

— Ожидается изменение базовых законов абсолютно всех рынков, —  констатирует Ольга Дорохова, общественный представитель АСИ в Новосибирской области по направлению «Предпринимательство и технологии», советник вице-президента РАН по перспективным проектам. — Например, усугубляющуюся персонификацию цифровых сервисов вполне можно будет охарактеризовать как цифровое доминирование, цифровое управление пользователем. Столь же стремительно меняются потребительские и поведенческие модели, разрушаются прежние связки «поставщик-потребитель», меняется картина потребительских предпочтений. В контексте экономического кризиса это вызовет массу деструктивных цепных реакций. Потому так важно успеть сделать эти процессы направляемыми, а изменения — управляемыми.

В 2018 году в Новосибирской области был создан совет по реализации Национальной технологической инициативы. Область является регионом НТИ с 2016 года. Это один из первых регионов РФ, где состоялся запуск коворкинговой платформы «Точка кипения». То есть регион давно знаком с идеологией НТИ и готов стать драйвером.

Время нервное, но многообещающее

О технологическом прорыве говорится уже несколько лет. И сейчас, как ни парадоксально, для этого «легли карты». По мнению Ольги Дороховой, инструментарий Национальной технологической инициативы (НТИ) может стать рабочим механизмом отраслевого перераспределения бизнес-субъектов между рынками растущими и рынками разрушающимися.

— В связи с этим ученые СО РАН подготовили ряд инициатив, направленных на смысловую перезагрузку системы НТИ, — сообщила Ольга Дорохова. — Запланирован форсайт по перезагрузке Национальной технологической инициативы — «НТИ 2.0», анонсированный одним из лидеров движения АСИ — Дмитрием Песковым. Цель НТИ — лидерство российских компаний на высокотехнологичных рынках, замах на глобальные рынки. Сейчас цели и задачи НТИ очень актуальны, а планируемая перезагрузка весьма своевременна.

Плодами (при этом же и инструментарием) посткризисного маркет-билдинга станут три сферы: MarketNet, ScienceNet и SynchroNet.

Как подчеркнула Ольга Дорохова, технологии, продукты, компетенции,  процессы MarketNet’a и ScienceNet’a являются будущей обязательной частью создания любого рынка и выведения любого технологического продукта на рынок глобальный.

— Эти рынки — сквозные, по аналогии со сквозными технологиями, — поясняет она. — MarketNet — это система по управлению, консервации, управляемому разрушению и перезагрузке рынков. Управление массовыми рынками критически важно для каждого уже существующего «нета». Без них не случится вывод продукта и окупаемость разработок. MarketNet может включить технологии по координации и перераспределению предпринимательской инициативы. Текущий кризис позволяет частично восполнить дефицит предпринимателей в высокотехнологической сфере.

Роли регионов в идеологии НТИ выдается отдельное место. В идеале, у каждого региона должны быть свои лидеры и своя дорожная карта. Ольга Дорохова посетовала, что упоминание федеральных столиц в контексте НТИ в медиасреде 2018 года было существенно больше других городов — налицо дисбаланс.

— Дисбаланс можно выровнять созданием нового рынка SynchroNet, —  рассуждает Дорохова. — Это рынок с выраженным региональным характером — с опорой на соответствующий центр компетенций по синхротронному и нейтронному излучению. Центры компетенций находятся там, где рождается технология. Например, в настоящее время она рождается в Институте ядерной физики Сибирского отделения Российской Академии наук, где в режиме реального времени выполняется переход к синхротронному излучению поколения 4+, пока еще не существующему нигде в мире.

SynchroNet — это рынок технологических исследований нового уровня, в частности, синхротронных и нейтронных. Он обеспечивает переход к новому технологическому укладу в ряде отраслей промышленности, прорывные результаты в фундаментальной и прикладной научной деятельности. Само по себе синхротронное излучение (СИ) было теоретически описано еще в 40-е годы, практическая работа с ним началась с 70-х.

— Прорывная суть нынешнего времени в том, что СИ из роли чисто научного феномена перемещается в промышленную сферу, получает бизнес-конвертацию, — комментирует Ольга Дорохова. — Сейчас в развитых странах развертываются целые сети источников СИ. Развитие высокоточных и высокотехнологичных производств привело к тому, что услуги этих источников востребованы бизнесом не меньше, чем собственно научными организациями. Развитие сетей СИ-источников делает этот ресурс доступным для различных предприятий — для производителей микроэлектроники, для производителей композитных материалов с программируемыми свойствами, в индустрии наноматериалов. Синхротронное излучение востребовано и предприятиями, занимающимися биотехнологиями, ибо помогает изучать структуру сложных органических соединений, регистрировать элементный состав различных веществ. В Новосибирской области находится и один из будущих ведущих пользователей СИ — Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», важный сейчас в мировом масштабе (в контексте общеизвестных проблем).

Кадровый вопрос для столь молодого рынка принципиально важен.

— В нашем случае он в стадии решения, — подчеркнула Ольга Дорохова. — В ряде вузов действуют профильные магистратуры, а аспирантура Института ядерной физики вообще готовит подобных специалистов на протяжении нескольких десятилетий. Под будущие исследовательские задачи Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП«СКИФ») уже сейчас создаются новые лаборатории в вузах. Недавно Минобрнауки РФ поддержал две заявки НГТУ на создание двух специализированных лабораторий СИ по 250 миллионов финансирования каждая. Все это — признаки зрелости технологии, готовой к переходу в формат управляемого рынка.

Вспомнить о главном

И, наконец, свежайшая идея новосибирских ученых — это формирование рынка ScienceNet. Это намерение абсолютно органично в контексте проекта «Академгородок 2.0» — в канве перехода к экономике знаний. Как подчеркнула Ольга Дорохова, именно Новосибирская область — это фактически готовая и масштабируемая модель такой экономики, ибо область наша — территория с высокой концентрацией исследований и разработок, с большой концентрацией сектора потребностей — с инновационным бизнесом, технологичной промышленностью.

Разумеется, не остаются вне поля внимания и сугубо ближнесрочные, горячие (даже пылающие!) задачи. В том числе и проблема, которая для всех рынков стала «сюжетообразующим» фактором.

— Два месяца назад нами было  инициировано создание межведомственной рабочей группы по коронавирусной инфекции при СО РАН, — рассказывает Ольга Дорохова. — В состав МРГ вошли представители новосибирского отделения «Опоры России», предприниматели, которые имеют наработки в области фармакологии.

По остроумной формулировке Ольги Дороховой, коронавирусный кризис вернул науке ее функциональную суть: напомнил, что НА САМОМ ДЕЛЕ требуется от науки — находить лекарства, решать проблему, спасать жизни. А от промышленности требует максимально быстро сделать эти решения тиражными, доступными для всех.

— Социальный аспект коронавирусного кризиса шире и жестче аспекта собственно медицинского, — резюмирует Ольга Дорохова. — Социальные последствия нам даны надолго.  И да, кризис — жесткий воспитатель. Российской науке есть, чему учиться под его напором. И тем, кто ей управляет и ставит задачи — тоже. Термины «реформация» и «деформация» различны лишь одной буквой. Обозначают противоположные вещи. А наяву они, увы, порой ситуативно диффузны. И становятся синонимами. Наука устала от реформ, которые ее деформируют, фактически разрушают. Даже система измерения эффективности все время блуждает — ученых это эмоционально выматывает. Ученые, как говорится, хотят этики и конкретики: четких правил, четких оценочных подходов, конкретных задач, конкретных сроков и обеспеченности ресурсами. Согласитесь, когда создавалась ядерная бомба, ученых не отвлекали третьестепенными задачами — никто не вынуждал написать 200 публикаций про ядерную бомбу и предоставить отчет по медиареференциям. Вот и сейчас задачи вновь столь же горячи и конкретны — все суетное исчезает, важна становится сущность науки. И самим ученым многие навыки тоже придется вспоминать. Или заново осваивать. Например, у нас совершенно провален этап перехода научных исследований в готовый рыночный продукт. Мы сидим на огромном багаже технологий, которые не можем подвергнуть быстрому индустриальному трансферу, не можем положить их в технологический лифт. Так что, ScienceNet — это наш ответ на большие вызовы эпохи.

Фото pixabay.com, автор- geralt

177

Популярное с сайта

В Новосибирске начался демонтаж Зыряновского путепровода

30/04/2020, 16:21
Работы ведутся в рамках концессионного проекта по созданию моста через Обь

Новикомбанк открыл филиал в Новосибирске

30/04/2020, 16:13
Это опорный банк Госкорпорации Ростех

Овощехранилище на Чаплыгина продали за 9 млн рублей

30/04/2020, 15:51
А землю под ним за 409 тыс рублей.

Актуальный разговор

Из ТРЦ съедут около 25% нынешних арендаторов

Все материалы
Новости

Регоператора вразумят законодательно

30/04/2020, 19:38

Депутатам срезали расходы на наказы, Новосибирску добавили на кредиты

30/04/2020, 19:11

В 2019 году в Новосибирской области денежные переводы по банковским картам выросли на 40%

30/04/2020, 18:41

Общая сопоставимая выручка группы компаний «Обувь России» увеличилась на 0,3%

30/04/2020, 18:36

Банковское кредитование для МСП в условиях пандемии

30/04/2020, 16:42

В Новосибирске начался демонтаж Зыряновского путепровода

30/04/2020, 16:21

Новикомбанк открыл филиал в Новосибирске

30/04/2020, 16:13

Овощехранилище на Чаплыгина продали за 9 млн рублей

30/04/2020, 15:51

СФУ стал участником программы «Цифровые технологии для образования и науки»

30/04/2020, 15:21

Смарт-контракт как способ исполнения обязательства в корономике

30/04/2020, 14:00

Каталог недвижимости

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2020 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

В регионе протестировано почти 3,9 тыс сотрудников медицинских организаций

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска