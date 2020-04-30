Регоператора вразумят законодательно

Сессия заксобрания утвердила в двух чтениях полномочия областного правительства для возможной смены регоператора по обращению с отходами. Ранее эти полномочия осуществлялись на федеральном уровне. Сам регоператор — ООО «Экология–Новосибирск» — в комментарии Infopro54 говорит о чисто формальных изменениях.

— Утверждение проекта закона «О внесении изменений в закон Новосибирской области «О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в области обращения с отходами производства и потребления» обусловлена необходимостью приведения в соответствие с ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» и порядком формирования и изменения перечня объектов размещения ТКО на территории субъекта РФ, утвержденного приказом Минприроды России №303 от 14.05.2019, — сообщает в «Экологии–Новосибирск» в ответе на запрос редакции.

Скажутся ли данные, пусть и формальные, перемены на дальнейшей работе регоператора на территории Новосибирской области и взаимоотношениях с исполнительной властью, в компании не поясняют.

О простом «приведении в соответствие» сначала заявил и министр энергетики и ЖКХ региона Денис Архипов.

— Разработка законопроекта обусловлена необходимостью приведения закона Новосибирской области в соответствие с федеральным законом и в целях уточнения ранее принятых норм, — сообщил министр в докладе на сессии.

Первое изменение, по словам Архипова, связано с уточнением территориальной схемы в системе обращения с отходами.

— Второе: дополняются полномочия области по утверждению порядка лишения юрлица статуса регоператора, — следует из доклада чиновника. — Третье: дополняются полномочия министерства ЖКХ и энергетики области, министерства природных ресурсов и экологии, а также департамента по тарифам полномочиями по получению информации от информационной системы учета ТКО.

Однако, как позже сообщил министр, отвечая на вопросы депутатов, только лишь приведением в соответствие федеральному законодательству дело не ограничивается, несмотря на то, что основания для расторжения договора федеральным законом уже прописаны.

— Существуют четкие основания для расторжения соглашения, — говорит Архипов. — Они определены федеральным постановлением. Мы вводим процедуру расторжения. Сегодня она регламентируется гражданским законодательством. Но у нас есть право ввести свою процедуру, чем мы и пользуемся.

Каков будет механизм реализации этой процедуры, областному правительству еще предстоит решить. В то же время представители депкорпуса говорят о ней как о назревшей необходимости.

— Когда и за что можно лишить статуса? В какие сроки? — активно интересовался зампредседателя комитета заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко.

Более категоричен в оценке нового закона оказался председатель областного парламента Андрей Шимкив.

— Это, считаю, должно было быть давно сделано, — заявил Шимкив во время пресс-подхода по итогам сессии. — Ни для кого не секрет, что работа вроде бы налаживается, но тем не менее есть еще много вопросов. Сегодняшний закон дал полномочия правительству, вот и все. Область у нас большая. В каких-то районах работа регоператора ведется нормально, в каких-то — не очень. Думаю, что предмет для разговора и дальнейшей настройки этой системы точно есть. Есть над чем работать, что говорить друг другу. Сегодняшний закон, думаю, вразумит регоператора.

Напомним, что конец 2019 и начало 2020 года оказались скандальными и для регоператора, и для компаний-перевозчиков. Некоторые из них ушли с рынка из-за задолженности перед ними со стороны ООО «Экология–Новосибирск». С рядом перевозчиков в настоящий момент ведутся судебные процессы.

Фото: pixabay.com, автор- jeffjuit