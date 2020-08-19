Какой двухконтурный газовый котел лучше выбрать?

Настенные газовые котлы — компактные аппараты весом, как правило, не более 50 кг, в то время как напольные обладают большими параметрами и весят 100 кг и больше. Но это совсем не основные их показатели.
Отправной точкой для выбора отопительного котла является площадь и объем вашего помещения, а также потребности горячего водоснабжения. Чем больше эти показатели — тем большая мощность требуется.
И если настенные конвекционные котлы отличаются невысокой мощностью (до 35 кВт), то напольные аппараты, мощность которых может достигать 1000 кВт, легко справятся с задачей отопления больших площадей.
Однако надо учитывать, что напольный котел:
Настенные котлы компактны и отличаются следующими особенностями:
Все вышеперечисленные особенности делают настенные котлы хорошим решением для небольших помещений, в то время как при высоких потребностях в тепле и горячей воде предпочтителен выбор напольных аппаратов.
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Традиционные (конвекционные) котлы используют тепло, выделяющееся при сжигании газа, для нагрева теплообменника, в котором циркулирует вода, далее идущая в отопительную систему. Образующиеся же в процессе горения газы, попутно охлаждаясь, выбрасываются в атмосферу. Если охлаждение будет большим — это чревато образованием вредного конденсата (смешиваясь с газами, он превращается в кислоты, разъедающие теплоноситель и дымоход) и плохой тягой в дымоходе.
В конденсационных котлах научились использовать энергию отходящих продуктов горения. Для этого они оснащены дополнительным теплообменником, в камере которого водяной пар охлаждается до состояния жидкости, а полученная энергия используется для нагрева теплоносителя. Это позволяет повысить эффективность котла приблизительно на 15 %, доведя ее до заявляемых производителями 110%.
Конденсационные котлы — более современные, экологичные, экономично расходующие топливо и сложно устроенные аппараты. Благодаря использованию этой технологии производителям удалось повысить мощность даже настенных котлов, доведя ее показатели до 120 кВт. Однако это находит отражение и на цене (приблизительно на 30% дороже традиционных). Кроме того, устройство конденсационного котла предполагает подключение его к обратному трубопроводу отопительной системы, температура в котором должна не превышать 50 градусов. Максимальная эффективность конденсационных котлов достигается только в низкотемпературных системах отопления (например, для теплых полов).
Двухконтурные котлы оснащены двумя теплообменниками, один из которых подключен к отопительной магистрали, а другой — к ГВС. Теплообменник часто бывает слабым звеном отопительных котлов: для облегчения конструкции его нередко выполняют из стали, которая очень чувствительна к агрессивному конденсату и жёсткой воде.
Для нивелирования риска коррозии применяют также медные теплообменники, отличающиеся небольшим весом, прекрасной теплопередачей, более длительным сроком службы и высокой ценой. Медные и алюминиевые теплообменники часто используются в настенных моделях.
Для напольных моделей теплообменники могут выполняться из чугуна: это долговечный материал с большой теплоемкостью. Однако он хрупок и чувствителен к перепадам температур в подающей и обратной магистралях.
Стальные теплообменники в напольных моделях обычно бывают сварными цилиндрической формы (швы — ещё одно больное место таких котлов), в то время как чугунные — секционного типа, поставляются в разборном виде и монтируются при установке.
Двухконтурные котлы обеспечивают возможность отапливать помещение и нагревать воду. Однако особенностью их функционирования является очередность работы контуров (пока льется вода, отопление не работает). Такие котлы бывают:
В свою очередь, котлы с накопительным баком делятся на бойлеры косвенного нагрева и послойного нагрева. Последние в 1,5 раза эффективнее, так как позволяют одновременно сочетать водозабор в контур ГВС из верхних, горячих слоев, с проточным нагревом нижних, в то время как в бойлере косвенного нагрева вода нагревается целиком (и это означает длительное время ожидания горячей воды).
Вывод: котлы с проточной системой подойдут лишь в случае небольшой потребности в ГВС, хотя наличие встроенного бака отражается на цене котла.
Камеры сгорания отопительных котлов бывают 2 типов: открытого и закрытого. Открытого типа используют кислород непосредственно из помещения, в котором они установлены. Поэтому их монтаж может производиться исключительно в нежилых помещениях, оснащённых источником приточного воздуха и дымоходом.
Котлы закрытого типа осуществляют забор воздуха принудительно с улицы, их можно устанавливать не только в технических помещениях, но и на кухне, например. Для вывода продуктов горения таким котлам достаточно горизонтального дымохода в стене.
Большинство современных аппаратов оснащены автоматическим розжигом — запускаются нажатием одной кнопки (в том числе и с помощью дистанционного пульта). В моделях попроще может быть предусмотрен пьезорозжиг, требующий немного большей сноровки.
Горелки могут быть атмосферными (используются в открытых камерах сгорания и похожа на комфорку газовой плиты) и принудительными (они же вентиляторные, надувные — используются в камерах сгорания закрытого типа). В местностях с неравномерной подачей газа лучше использовать принудительные горелки, которые менее зависимы от стабильности газоснабжения.
По регуляции горения различаются одно- , двухступенчатые, и горелки с плавной модуляцией. Модулирующие горелки позволяют автоматически изменять мощность в зависимости от нужной температуры на выходе. Двухступенчатые предполагают 2 режима горения: слабый и повышенный.
Мощность котла — самый важный параметр, от которого будет зависеть эффективность работы Вашего аппарата. На выбор мощности влияет не только размер вашего помещения (площадь, м2), но также:
Поэтому расчет мощности отопительного котла правильно доверять профильным специалистам.
Тем не менее, при условии, что высота потолков не превышает 2.7 м, применяется следующий метод примерного подсчета: на каждые 10 м2 площади помещения закладывается 1-1,2 кВт мощности плюс 30% на нагрев воды. Учитывая, что работа на предельной мощности приводит к быстрому изнашиванию аппарата, рекомендуется также заложить дополнительные 20%.
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