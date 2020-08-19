Какой двухконтурный газовый котел лучше выбрать?

Настенные газовые котлы — компактные аппараты весом, как правило, не более 50 кг, в то время как напольные обладают большими параметрами и весят 100 кг и больше. Но это совсем не основные их показатели.

Отправной точкой для выбора отопительного котла является площадь и объем вашего помещения, а также потребности горячего водоснабжения. Чем больше эти показатели — тем большая мощность требуется.

И если настенные конвекционные котлы отличаются невысокой мощностью (до 35 кВт), то напольные аппараты, мощность которых может достигать 1000 кВт, легко справятся с задачей отопления больших площадей.

Однако надо учитывать, что напольный котел:

устанавливается в специально выделенном для него помещении (котельной), отвечающем жестким нормам соответствующих СНиПов, и требует согласования запуска и эксплуатации со специализированными организациями;

предполагает наружную «обвязку» (насосы, термометры, манометры и т.д.), которые приобретаются отдельно и требуют дополнительного места для размещения;

его монтаж более сложный и дорогой;

требует наличие вертикального дымохода (который впоследствии нужно будет чистить);

шумный.

Настенные котлы компактны и отличаются следующими особенностями:

легко вписываются в интерьер;

имеют уже встроенную обвязку, поэтому не требуют дополнительных приобретений этих агрегатов;

монтируются проще (опять же из-за встроенной обвязки);

конструктивно более сложные и более капризны;

не требуют вертикального дымохода (возможен вывод продуктов горения через стену);

имеют закрытый тип камеры сгорания;

по цене дороже напольных.

Все вышеперечисленные особенности делают настенные котлы хорошим решением для небольших помещений, в то время как при высоких потребностях в тепле и горячей воде предпочтителен выбор напольных аппаратов.

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Конвекционный или конденсационный

Традиционные (конвекционные) котлы используют тепло, выделяющееся при сжигании газа, для нагрева теплообменника, в котором циркулирует вода, далее идущая в отопительную систему. Образующиеся же в процессе горения газы, попутно охлаждаясь, выбрасываются в атмосферу. Если охлаждение будет большим — это чревато образованием вредного конденсата (смешиваясь с газами, он превращается в кислоты, разъедающие теплоноситель и дымоход) и плохой тягой в дымоходе.

В конденсационных котлах научились использовать энергию отходящих продуктов горения. Для этого они оснащены дополнительным теплообменником, в камере которого водяной пар охлаждается до состояния жидкости, а полученная энергия используется для нагрева теплоносителя. Это позволяет повысить эффективность котла приблизительно на 15 %, доведя ее до заявляемых производителями 110%.

Конденсационные котлы — более современные, экологичные, экономично расходующие топливо и сложно устроенные аппараты. Благодаря использованию этой технологии производителям удалось повысить мощность даже настенных котлов, доведя ее показатели до 120 кВт. Однако это находит отражение и на цене (приблизительно на 30% дороже традиционных). Кроме того, устройство конденсационного котла предполагает подключение его к обратному трубопроводу отопительной системы, температура в котором должна не превышать 50 градусов. Максимальная эффективность конденсационных котлов достигается только в низкотемпературных системах отопления (например, для теплых полов).

Материал и конструкция теплообменника

Двухконтурные котлы оснащены двумя теплообменниками, один из которых подключен к отопительной магистрали, а другой — к ГВС. Теплообменник часто бывает слабым звеном отопительных котлов: для облегчения конструкции его нередко выполняют из стали, которая очень чувствительна к агрессивному конденсату и жёсткой воде.

Для нивелирования риска коррозии применяют также медные теплообменники, отличающиеся небольшим весом, прекрасной теплопередачей, более длительным сроком службы и высокой ценой. Медные и алюминиевые теплообменники часто используются в настенных моделях.

Для напольных моделей теплообменники могут выполняться из чугуна: это долговечный материал с большой теплоемкостью. Однако он хрупок и чувствителен к перепадам температур в подающей и обратной магистралях.

Стальные теплообменники в напольных моделях обычно бывают сварными цилиндрической формы (швы — ещё одно больное место таких котлов), в то время как чугунные — секционного типа, поставляются в разборном виде и монтируются при установке.

Наличие накопительного бака

Двухконтурные котлы обеспечивают возможность отапливать помещение и нагревать воду. Однако особенностью их функционирования является очередность работы контуров (пока льется вода, отопление не работает). Такие котлы бывают:

с проточным водонагревателем когда нагревается проточная вода (и продуктивность такого нагрева очень зависит от мощности котла), и

когда нагревается проточная вода (и продуктивность такого нагрева очень зависит от мощности котла), и со встроенным накопительным баком. В таком устройстве существует некоторое количество уже нагретой воды (в зависимости от объема бака). Это позволяет обеспечить большую стабильность температуры воды и одновременное пользование ею в нескольких точках водораздачи.

В свою очередь, котлы с накопительным баком делятся на бойлеры косвенного нагрева и послойного нагрева. Последние в 1,5 раза эффективнее, так как позволяют одновременно сочетать водозабор в контур ГВС из верхних, горячих слоев, с проточным нагревом нижних, в то время как в бойлере косвенного нагрева вода нагревается целиком (и это означает длительное время ожидания горячей воды).

Вывод: котлы с проточной системой подойдут лишь в случае небольшой потребности в ГВС, хотя наличие встроенного бака отражается на цене котла.

Камера сгорания, тип розжига и горелки

Камеры сгорания отопительных котлов бывают 2 типов: открытого и закрытого. Открытого типа используют кислород непосредственно из помещения, в котором они установлены. Поэтому их монтаж может производиться исключительно в нежилых помещениях, оснащённых источником приточного воздуха и дымоходом.

Котлы закрытого типа осуществляют забор воздуха принудительно с улицы, их можно устанавливать не только в технических помещениях, но и на кухне, например. Для вывода продуктов горения таким котлам достаточно горизонтального дымохода в стене.

Большинство современных аппаратов оснащены автоматическим розжигом — запускаются нажатием одной кнопки (в том числе и с помощью дистанционного пульта). В моделях попроще может быть предусмотрен пьезорозжиг, требующий немного большей сноровки.

Горелки могут быть атмосферными (используются в открытых камерах сгорания и похожа на комфорку газовой плиты) и принудительными (они же вентиляторные, надувные — используются в камерах сгорания закрытого типа). В местностях с неравномерной подачей газа лучше использовать принудительные горелки, которые менее зависимы от стабильности газоснабжения.

По регуляции горения различаются одно- , двухступенчатые, и горелки с плавной модуляцией. Модулирующие горелки позволяют автоматически изменять мощность в зависимости от нужной температуры на выходе. Двухступенчатые предполагают 2 режима горения: слабый и повышенный.

Минимально необходимая мощность

Мощность котла — самый важный параметр, от которого будет зависеть эффективность работы Вашего аппарата. На выбор мощности влияет не только размер вашего помещения (площадь, м2), но также:

высота потолков,

толщина и теплоизоляция стен,

количество и качество остекления,

климатическая зона, в которой вы проживаете,

роза ветров,

количество точек водоразбора и интенсивность их использования.

Поэтому расчет мощности отопительного котла правильно доверять профильным специалистам.

Тем не менее, при условии, что высота потолков не превышает 2.7 м, применяется следующий метод примерного подсчета: на каждые 10 м2 площади помещения закладывается 1-1,2 кВт мощности плюс 30% на нагрев воды. Учитывая, что работа на предельной мощности приводит к быстрому изнашиванию аппарата, рекомендуется также заложить дополнительные 20%.

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