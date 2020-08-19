«Обувь России» заняла на публичном долговом рынке 500 млн рублей

ООО «Обувь России» (входит в группу компаний «Обувь России») разместило на Московской Бирже 4-летние облигации в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. Выпуск включает 500 тысяч облигаций номиналом 1000 руб. каждая. Номинальный объем размещения — 500 млн рублей, говорится в сообщении группы. По займу предусматривается выплата ежемесячных купонов. Ставка купонов установлена на уровне 11,5% годовых, размер купона — 9,45 руб. на 1 облигацию. Предусмотрена амортизация, в даты окончания 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48-го купонных периодов будет выплачено по 10% от номинальной стоимости облигаций. Организатором и андеррайтером выступило ООО ИК «Иволга Капитал».

— В конце 2019 года мы начали модернизировать нашу бизнес-модель: трансформировали наши магазины в маркетплейсы с широким ассортиментом товаров от разных поставщиков. Также мы продолжили развивать почтовые и финансовые сервисы на базе наших магазинов. В первом полугодии мы добились хороших результатов: оборот маркетплейса превысил 2 млрд рублей. Основные задачи на второе полугодие — дальнейшее построение современного розничного формата, повышение эффективности работы торговых точек, модернизация интернет-магазина, активное развитие финансовых услуг. Все это позволит нам адаптироваться к быстро меняющимся условиям на рынке и в дальнейшем повышать ключевые финансовые показатели, — комментирует генеральный директор ГК «Обувь России» Антон Титов. — Что касается нашей работы на открытом рынке капитала, то в последние полтора-два года мы стали активнее взаимодействовать с розничными инвесторами, адаптировав параметры сделок к интересам физических лиц. Успешное размещение очередного выпуска облигаций свидетельствует о доверии к компании со стороны инвестсообщества. В рамках реализации нашей финансовой стратегии мы планируем и дальше расширять целевую аудиторию инвесторов.

Привлеченные денежные средства группа направит на рефинансирование текущих обязательств и реализацию общих корпоративных целей.

«Обувь России» реализует облигационную программу с лета 2011 года. За девять лет Группа разместила бонды на общую сумму 9,2 млрд руб. Сейчас в обращении на Московской Бирже находится 3 выпуска облигаций компании на сумму 4 млрд руб.

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