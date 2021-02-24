Калининград — незабываемый отдых

Европейская атмосфера, море, изобилие достопримечательностей – тот минимум причин, почему вам стоит отправиться в Калининград и Калининградскую область. Здесь приятно прогуливаться старинными улочками, наслаждаться местной кухней и открывать для себя новые места. Увлекательные экскурсионные туры в Калининград предлагает туроператор «Русская Балтика Тур».

5 причин посетить Калининград

Отправиться в путешествие в Калининград стоит абсолютно в любое время года. Здесь умеренные и мягкие климатические условия – о сильных морозах или знойной жаре говорить не приходится. Край отличается чистым йодированным воздухом, который непременно оказывает положительное воздействие на человеческий организм. Трудностей с адаптацией не возникнет. Экскурсии в Калининград из Москвы вы можете заказать в компании «Русская Балтика Тур».

Выделим 5 основных причин, почему вам стоит посетить Калининград и область:

Огромная польза для здоровья. Этому будет способствовать не только свежий морской воздух, но и грязелечебницы, хвойные леса, парки, минеральные воды. Здесь находится огромное количество санаториев с многочисленными оздоровительными программами. Много достопримечательностей. Это остров Канта с Кафедральным собором и каменными скульптурами, торговый и ремесленный район Рыбная деревня, Кёнигсбергский замок, современный православный Храм Христа Спасителя, один из самых старинных зоопарков во всей России. Множество познавательных мест. Туристов ждут многочисленные музеи, театры, картинные галереи. Чего только стоят музей янтаря или Музей Мирового океана. Посетить эти места будет полезно взрослым и детям. Очень вкусная кухня. Каждый турист должен попробовать в Калининграде следующие блюда: Кенигсбергские клопсы – котлеты, которые варят в бульоне; строганина из пеламиды, которая подается с местным ржаным хлебом, репчатым луком, горчицей и лимонным соком; настоящий деликатес – оленина, которая подается с картофелем, грибами и ягодным соусом. Оригинальные сувениры. В Калининграде и области можно приобрести то, чего нет в других уголках России: иконы и косметику из янтаря; янтарную трубку или мундштук; лечебные средства из местных трав.

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Туроператор «Русская Балтика Тур» знает, что вам предложить

А почему вам стоит заказать экскурсионные туры в Калининград из Москвы в компании «Русская Балтика Тур»? Потому что мы на протяжении 20 лет организовываем отдых туристам по всей Калининградской области. Наши сотрудники встречают, размещают, развлекают, провожают гостей – мы берем на себя решение абсолютно всех вопросов.

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