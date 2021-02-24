Правильный подход к покупке жилья

Когда же начинаешь переходить непосредственно к активному изучению предложений и окончательному выбору, то оказывается, что все еще сложнее.

Именно поэтому большинство людей старается в процессе покупки-продажи задействовать агентство недвижимости. Благодаря этому не только ускоряется процесс, но еще и можно избежать неприятных сюрпризов, когда переезжаешь или начинаешь делать ремонт. Специалисты изучают все особенности и недостатки, ставят наиболее реальную цену, делают фото и размещают на сайте с подробными описаниями, чтобы вам было удобно выбирать.

На эти особенности обращают внимание

Здесь у вас появляется возможность отбирать по целому списку параметров. Во-первых, можно выставить, какой тип жилья вы предпочтете (дом, коттедж, квартиру). Во-вторых, получится выбрать первичный и вторичный рынок для последней категории. Из списка можно отсеять варианты по:

цене;

типу материала дома;

этажности;

количеству комнат;

общей площади.

После этого можно посмотреть точный адрес, чтобы реально оценить удобство расположения и находящуюся вокруг инфраструктуру.

Большим плюсом является то, что обычно есть фото самого строения, подъезда, если это многоэтажный дом, всех комнат. К этому прилагается подробная схема планировки. Кроме того, в описаниях указываются все положительные моменты и недостатки, если они имеются.

Профессиональная помощь

Если говорить о конкретных примерах агентств недвижимости, благодаря которым вы сможете найти достойное жилье в Ростове-на-Дону, то следует остановиться на Realtitul. У клиентов есть возможность подобрать интересные решения через сайт самостоятельно либо обратиться к агенту, чтобы получать наиболее выгодные и актуальные предложения. Также вам предоставляют в случае аренды или покупки через агентство консультации и помощь в сборе всех необходимых документов.

Объекты заранее изучаются, подробно фотографируются. Они получают отметку проверенных, и сотрудники могут гарантировать безопасность сделок. Есть опция организации бесплатного просмотра в максимально короткие сроки, а также возможность предложить свою цену, если вдруг вы обоснованно считаете, что предлагаемая слегка завышена. В списке присутствует как вторичный рынок, так и новые квартиры, домовладения, коммерческая недвижимость по выгодной стоимости.

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