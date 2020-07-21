Кандидат-двойник «сдал» работодателя

— Работы нет, материальное положение — нестабильно, почему бы и не согласиться, — рассказывает Поляков. — Человек (Наниматель. — Ред.) озвучил сумму в 100 тысяч рублей. Потом он мне объяснил, что в предвыборных целях нужно создать конкуренцию кандидату, который выдвигается по тому же округу, Илье Полякову. Больше ни о каких дополнительных обязательствах мне не говорили.

О том, что его используют как спойлера, Алексей Поляков, по его словам, узнал уже позже от своих знакомых, проживающих на округе, во время сбора подписей. При этом, по словам экс-кандидата, с ним был составлен договор, в котором прописывалась указанная сумма заработка в 100 тысяч рублей, предполагаемая к выплате только после окончания выборов, а также сумма возможного штрафа, если не дойдет до финиша — по 2 млн рублей за каждый пункт договора.

— Мне (Знакомые. — Ред.) объяснили: деньги, которые тебе обещали, несоизмеримы с теми проблемами, которые могут быть в дальнейшем, — сообщает экс-кандидат. — Мне потом (В штабе Жирнова. — Ред.) сказали, что люди, с которых я собираю подписи, в дальнейшем должны будут проголосовать за Жирнова. Им нужно будет позвонить непосредственно перед выборами в сентябре и попросить, чтобы они проголосовали за Жирнова от КПРФ. Тут я понял, что ведут нечестную борьбу. Я не готов в дальнейшем с ними сотрудничать, в связи с чем снимаю свою кандидатуру.

На территории Заельцовского района в качестве выдвинутого кандидата в горсовет Новосибирска остается еще один спойлер — студент Иван Стрекалов, являющийся однофамильцем кандидата от ЛДПР Василия Стрекалова. Напомним, что основным конкурентом Стрекалова является также советник мэра, депутат горсовета Иван Конобеев (КПРФ).

Несмотря на то, что ситуация получила огласку в ряде новосибирских СМИ еще в конце прошлой недели, реакции со стороны реготделения КПРФ на сайте партии до сих пор нет.

В настоящее время, по информации избиркома области, в качестве кандидатов в заксобрание на округе №24 числятся, помимо председателя совета директоров ГК «Стрижи» Ильи Полякова, замдиректора по развитию Института перспективных транспортных технологий СГУПС Алексей Рассказов («Единая Россия») и директор ООО «Зал славы» Александр Котельников («За правду»). Кандидатами в горсовет Новосибирска на территории округа №8, помимо упомянутых однофамильцев Стрекаловых и Конобеева, также числятся телеведущая Мария Лондон (самовыдвижение при поддержке коалиции «Новосибирск 2020»), директор ООО «Современные технологии и коммуникации» Иван Зубчик (самовыдвижение), временно неработающий Александр Буцан (самовыдвижение), директор ООО «Приятель» («Новые люди»), гендиректор ООО «ЭйПиЛоджистик» Александр Пономарев («Единая Россия») и временно неработающий Андрей Свиридов (самовыдвижение).

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