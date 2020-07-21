Вузы вновь ждет реформа

Сибирскому научному сообществу представили новую программу академического лидерства, запущенную в этом году, над которой сейчас идет работа на федеральном уровне. Вузы, войдущие в программу, получат статус национальных. Одной из основных целей данной программы является смещение акцентов в сторону роста роли опорных научных институтов, реализующих научные разработки и впоследствии занимающихся их продвижением. В настоящее время в большем приоритете находятся исследовательские институты. Об этом в ходе совещания с руководителями союза ректоров СФО в рамках рабочей поездки в Новосибирскую область сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

— Есть такой термин R&D (Research and Development) — научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, — говорит министр. — Национально- исследовательские университеты — это про исследования, а национально-опорные университеты — это про разработки. Особая миссия будет у национальных опорных университетов: с исследованиями у нас неплохо, а вот с разработками, с коммерциализацией результатов исследований, с их продвижением на следующих этапах есть определенные сложности.

При этом некоторые из сибирских вузов, как сообщили участники совещания, уже пользуются популярностью у крупных коммерческих организаций, например у ОАО РЖД, АО «Русал», ПАО «ГМК «Норникель» и других, которые делают вузам заказ на подготовку специалистов.

Помимо статуса, по словам госчиновника, опорные вузы, войдущие в программу, подтянут и финансирование до уровня исследовательских.

— В новом бюджетном цикле будем защищать финансы программы, — сообщает Фальков. — Теперь мы обеспечим не только юридическое, но и финансовое равенство. Национально-исследовательские (как и национально-опорные) университеты получат равное финансирование.

Еще одной особенностью новой программы, как следует из статусов вузов-участников, станет меньшая ориентированность на зарубежные показатели и, наоборот, большая — на национальные интересы. В частности, такие критерии, как интернационализация вуза и его место в международных рейтингах перестанут быть определяющими.

— Мы отказались от гипертрофированного внимания к рейтингам, — поясняет министр. — Это, скорее, дополнительный критерий, а не основной. Мы будем их принимать во внимание, но у нас есть хорошие показатели, достижения. Достаточно отметить Новосибирский госуниверситет, который работает над собой, а рейтинг просто фиксирует эти достижения. Думаю, будем и дальше двигаться, но рейтинг — не самоцель, а, скорее, дополнительное зеркало.

Что касается интернационализма, то, согласно концепции новой программы, теперь иностранные студенты если и будут рассматриваться в качестве критерия, то в плане рентабельности для российской экономики.

— Гонка за иностранцами мало что дает стране, и далеко не всегда они что-то дают регионам, — поясняет министр. — Количество иностранцев — это палка о двух концах. С одной стороны, это признак интернационализации вуза, с другой — большое количество вопросов в регионах: насколько их принимает социум, какой они делают вклад в развитие социума. Мы ввели критерий приема в магистратуры национально-исследовательских, национально-опорных университетов из 500 лучших вузов мира. Нужно, чтобы иностранцы не просто поступали, а делали вклад в развитие страны, в ее экономику.

Об экономической составляющей политики в сфере высшего образования говорит и полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

— Уровень выпускников зависит от нескольких параметров, — заявил полпред, подводя итоги совещания. — Первое: от того уровня образования, который вы им даете. Второе: от структуры экономики каждого региона. Третье: если мы будем надеяться только на статистику, результата не будет. Чем теснее будет работать треугольник «вуз — власть — работодатель», тем больше шансов, что мы трудоустроим наших выпускников. Потребности у регионов в выпускниках разные, поэтому надо выходить за пределы своих регионов, в том числе за пределы округа, потому что уровень образования, который дают наши вузы, есть не в каждом округе, не в каждом регионе. Это наше с вами преимущество. Надо расширять сферу деятельности.

Реализация программы академического лидерства запланирована до 2030 года. Предполагается, что в нее войдут не менее ста вузов.

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