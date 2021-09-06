Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

В приоритетах развития внутреннего туризма в Новосибирской области — медицинский туризм. Об этом на пресс-конференции заявил министр экономического развития региона Лев Решетников. Одним из инвестпроектов, которые планируется реализовать в этой сфере, является расширение санатория «Озеро Карачи». Министр пояснил, что здесь появятся два новых корпуса санатория по восемь этажей.

Директор компании ООО «Карачинский источник», один из соучредителей ООО «Санаторий «Озеро Карачи» Владимир Хританков подтвердил намерения по расширению санатория.

— Мы планируем построить два новых корпуса примерно по 300 койко-мест каждый. Дело в том, что сегодня мы испытываем серьезный дефицит койко-мест из-за большого количества отдыхающих: интерес к курорту стремительно растет, — говорит Хританков. — Сегодня максимальная заполняемость санатория составляет 500 человек в сутки. Наша лечебная база позволяет принимать до 1000 человек в день.

По его словам, сегодня на лечение в новосибирский санаторий приезжают отдыхающие из 52 регионов России. Во время острой фазы пандемии этот приток снижался, но при стабилизации ситуации номерной фонд был заполнен на 100%.

Объем инвестиций собеседник Infopro54 не назвал, отметив, что сейчас инвест-проект находится в стадии верстки — и эта сумма еще рассчитывается. Помимо спальных корпусов, в него войдет расширение лечебно-профилактической базы, блока питания, а также спектра услуг для отдыхающих, для чего потребуется закупка нового оборудования.

— Мы планируем войти со своим проектом в федеральную программу по развитию внешнего и внутреннего туризма, которая касается субсидирования процентных ставок по кредитам. Если получится, то это будет большим подспорьем для расширения санатория. Кроме того, планируем привлекать кредиты и внешних инвесторов. Не исключаю, что они войдут в капитал санатория. Сейчас идут соответствующие переговоры. Это люди, которые заинтересованы во вложении средств в проекты, связанные с внутренним туризмом и развитием санаторно-курортного отдыха в России, — пояснил Хританков.

По его словам, расширение санатория может занять 4-5 лет, но не исключено, что при наличии соответствующего финансирования эти сроки сократятся.

Курорт «Озеро Карачи» — курорт федерального значения, расположенный в Барабинской степи. Курорт основан в 1880 году. Обладает уникальными природными лечебными факторами: лечебная сульфидно-иловая грязь, рапа с концентрацией солей более 200 грамм на литр, йодо-бромная вода, лечебно-столовая минеральная вода «Карачинская», климатический фактор. На территории курорта находятся водогрязелечебница, питьевая галерея, киноконцертный зал, зона для терренкура, водно-развлекательный комплекс площадью 1700 кв. м и т. д.