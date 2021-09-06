«Ростелеком» представляет умную колонку «Капсула Мини» от Mail.ru Group

Теперь на ней появился цифровой светодиодный дисплей, который адаптируется под уровень освещенности и показывает время, прогноз погоды, таймер, эмоции помощника и другие данные. При этом мощность звука составляет 5 Вт — одна из самых больших среди компактных колонок с голосовым управлением.

Новая колонка весит всего 305 грамм вместе с блоком питания и имеет компактные габариты: 4,5 см в высоту и 10 см в ширину. «Маруся» умеет управлять цифровыми услугами «Ростелекома». Голосовой помощник без помощи ТВ-пульта может найти в видеосервисе Wink фильм или сериал, переключить каналы, отрегулировать громкость и многое другое. Также Маруся помогает с «Умным домом»: исполняет команды для облачного домашнего видеонаблюдения, управления бытовыми приборами, освещением, датчиками безопасности.

Благодаря «Марусе» через «Капсулу Мини» можно написать сообщение или позвонить другу из «ВКонтакте», заказать еду, найти рецепт блюда, помочь детям выучить английский и таблицу умножения, включить музыку или подкаст, и решать другие повседневные задачи внутри экосистемы VK.

«Мы видим, что востребованность голосового управления растет, все больше пользователей убеждается в его преимуществах. Большинство тех, кто купил колонку в каналах “Ростелекома”, активируют голосовое управление видеосервисом Wink. “Маруся” обработала уже миллионы команд, с помощью которых подписчики искали фильмы, сериалы или передачи. Мы вместе с Mail.ru Group продолжаем совершенствовать функционал и алгоритмы голосового управления, чтобы максимально соответствовать пожеланиям и потребностям наших клиентов», — отметил директор офиса «Перспективные цифровые продукты» компании «Ростелеком» Кирилл Брылёв.

Mail.ru Group и «Ростелеком» объявили о стратегическом партнерстве в развитии голосового управления цифровыми сервисами в середине 2020 года. Ранее в каналах продаж «Ростелекома» уже можно было заказать стандартные колонки «Капсула».