Караканскому бору присвоят особый природоохранный статус природного парка

С инициативой о присвоении территории Караканского бора одного из статусов особо охраняемой природной территории не раз выходили и администрация Ордынского района, и члены местного отделения партии «Единая Россия», и жители, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Давно назрела необходимость использовать инструменты, которые даёт природоохранное законодательство, для придания Караканскому бору какой-то формы особо охраняемой территории, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он подчеркнул, что до этого момента необходимо решить ряд задач.

— Специалисты подтвердят, что просто закрыть лес для какой-то деятельности – вовсе не означает его сохранить. Перестоянные деревья, сорная растительность, изменение видового состава растительности постепенно приводят к деградации и утрате уникальной боровой инфраструктуры. Соответственно, лес требует регулярного ухода, в том числе и частичных вырубок для того, чтобы сохранять ту экосистему, которая формировалась здесь веками, — подчеркнул глава региона.

Кроме того, губернатор констатировал, что если территория создается для людей, то жёсткий режим заповедника вводить нельзя.

— Хотелось бы, чтобы туристический потенциал этой территории развивался. Третье – нельзя забывать и экономическую составляющую, интересы, по крайней мере, того бизнеса, который уже сформировался вокруг этой территории. Было бы неправильно расторгать те договорные отношения, которые уже сегодня есть, если арендатор леса выполняет все требования природоохранного законодательства, — отметил Андрей Травников.

Он напомнил, что на ордынской земле сформировались перерабатывающие предприятия, и если сегодня запретить любую заготовку древесины, то эти предприятия останутся без сырья, а люди – без работы.

— Считаю, что даже при установлении особого режима доступа можно соблюсти интересы хозяйствующих субъектов – при условии, что они берут на себя обязательства по исполнению всех природоохранных норм, в том числе и по лесовосстановлению. Мы не собираемся расторгать договоры с добросовестными лесопользователями. При соблюдении всех условий мы можем достаточно быстро принять решение и запустить необходимые процедуры по установлению режима особо охраняемой природной территории для Караканского бора, — подчеркнул он.

Губернатор уверен, что решение о создании особо охраняемой природной территории надо принимать прямо сейчас. Единственное, что ещё можно обсуждать – категорию ООПТ.

— Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области предлагает «природный парк» – я готов принять это решение, если его поддержат Ордынский и Искитимский районы. Эта форма гибкая, удобная, тем более, что федеральное законодательство позволяет нам ещё и зарабатывать при этом, — сказал глава региона.

Андрей Травников отметил, что история Караканского бора уже настолько затянута, что если сейчас не принять принципиального решения, не сделать его публичным и не «отрезать» пути к отступлению, то можно опять уйти в дискуссии и разговоры.

— Ступая на путь создания особо охраняемой природной территории, за базовую категорию берём «природный парк», как минимум в границах, предложенных министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области, с поручением – в кратчайшие сроки рассмотреть возможность расширения этих границ, без ущерба для проживающего населения и уже действующих лесопользователей на этой территории, – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Леса Караканского хвойного бора имеют большое водоохранное, рекреационное, научно-просветительное, а также народнохозяйственное значение. Площадь Караканского бора – 99 000 гектаров. Компактный лесной массив тянется вдоль правого берега Новосибирского водохранилища на 98 километров, наибольшая ширина бора – 18 км.

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