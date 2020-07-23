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Генный код социального здоровья

ГК «Стрижи» обнародовала доктрину аналитического градостроительства — принципа, дающего новостройкам полновесность социальной жизни.
  • 23/07/2020, 16:09
Автор: Игорь Смольников
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Профилактика гетто-эффекта, встроенная в «генный код» района на самом раннем, еще предпроектном этапе, эта идеология для группы компаний «Стрижи» всегда была базовой, но публичной, медийной огласки не получала.

— Не потому что она секретна, а просто в силу того, что мы считали это «внутренней кухней», — уточняет Игорь Белокобыльский, генеральный директор ГК «Стрижи». — А на этап оглашения она вышла как бы сама собой, по мере «взросления» нашего титульного микрорайона.

Таким рубежным событием стало появление большого макроансамбля градостроительной композиции, состоящей из жилых комплексов «Солнечные часы», «Эволюция», из культурно-образовательного блока (школа с концертным залом общегородского значения, интегрированный детский сад с функцией прогимназии), спортивного кластера (лыжно-биатлонный комплекс) и зоны экорелакса. Вот когда все это собралось в большой и наглядный ансамбль, тогда-то мы и поняли – наша доктрина работает, ее уже можно называть по имени. Как говорится, имя называть и сглазить не бояться.

«Эволюция» и «Солнечные часы» жилые комплексы, которые и меж собой находятся в композиционном взаимодействии, и с социальными объектами связаны в функциональное единство. Маркировка у этих комплексов различна: если «Эволюция» — селективный проект, чей уровень нов для района, то «Солнечные часы» ­— более демократичный формат жилья. Но их композиционная связка с соцкластером мягко создает панорамную цельность и при этом не размывает самобытность каждого из комплексов. Спортивный и образовательный кластеры точки их композиционного единения. Жилой дом, прогулочно-пешеходная среда вокруг него, группа домов в ансамбле, социальные объекты все это скомпоновано как некая система шестерней, где все элементы в динамическом взаимодействии.

— Получается, район — это такой бионический механизм, — рассуждает Игорь Белокобыльский. — Причем не просто красиво движущийся в этой своей безупречной сцепке вертящихся шестерней, а МЕХАНИЗМ ПРОИЗВОДЯЩИЙ. Производит он образ жизни. Именно привлекательный образ жизни — наш конечный продукт, наш «товар лицом».

Действует доктрина аналитического градостроительства достаточно наглядно. Она предметна и исчислима. Например, комплекс «Эволюция» с самых ранних этапов проектирования проходил не просто композиционную привязку к местности, а именно средовую интеграцию. То есть продумывался и в эстетическом контексте, и в функциональном, и в социальном. Как эти здания впишутся в панораму района, как они лягут на его инфраструктурные связки, надо ли эту инфраструктуру «прокачать» ко времени появления комплекса на все эти вопросы нужно было отвечать практически параллельно. Причем в равном объеме ответ в стиле «мы об этом как-нибудь потом подумаем» ни для одного из обсуждаемых аспектов не допускался в принципе, каждый должен был получить проработку.

— Да, это непросто — параллельно удержать все это в уме, — отмечает Игорь Белокобыльский. — Даже если таких умов — целая команда. Тем не менее это была не схоластическая сложность ради сложности, а именно задача с прицелом на результативность. И подход себя оправдал: уже сейчас можно говорить, что в виде «Эволюции» мы получили новостройку с хорошим уровнем интеграции — с комфортной привязкой к образовательному кластеру района, с интеграцией в спортивную инфраструктуру, с эффектной ландшафтной атрибуцией. Кстати, в этом творческом процессе нам весьма пригодился мой опыт финансиста. А конкретно навык комплексного расчета. Соотносим количество квадратных метров, квартирографию домов, социальную типологию заселяющихся в район семей, пределы комфортной нагрузки на уже существующую инфраструктуру и уже с учетом всех этих данных (а так же розы ветров) располагаем здания в пространстве. Такая кропотливость дает «эффект управляемой трансплантации» — каждый новый дом или комплекс органично врастает в район. А у района, соответственно, нет «аутоиммунного шока», у жителей нет ощущения в стиле «ну вот, опять уплотнили». Потому что когда этот процесс тщательно рассчитан и управляем, это не уплотнение, а совершенствование. Процессы, согласитесь, несколько разные на эмоциональном уровне их не спутаешь.

Социальное сканирование на предпроектном уровне это не просто творческое излишество, это залог того, что район получит долгосрочный импульс саморазвития. И граждане его будут не просто жителями «спальника», приземленными в конкретику своего быта, а такими «со-редакторами», модераторами совершенствования жилой среды. А потому в таком районе не возникнет ни синдрома разбитых окон, ни гетто-эффекта.

— Синдром разбитых окон действует совершенно так, как и поименован, — поясняет Игорь Белокобыльский. — В доме случайно или намеренно (это не так уж и важно) разбивается первое окно. Отстраненное равнодушие жителей, которые в доме просто «отбывают жизнь», позволяет этот изъян игнорировать. И второе окно уже разбивается точно намеренно, с куражом и удовольствием. А третье, четвертое, пятое, десятое — уже с остервенелым восторгом. И — вуаля! — гетто готово, маргинализация состоялась. Так вот, мы этому синдрому умеем противостоять. Мы у своих объектов формируем, так сказать, врожденный иммунитет. И, знаете, получается!

Фото-и видеоматериалы предоставлены ГК «Стрижи» Рекламный материал.

Проектные декларации на сайте www.gk-strizhi.ru

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