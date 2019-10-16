Каждый второй банковский клиент допускает техническую просрочку по кредиту

По данным СРО НАПКА и БКИ «Эквифакс», объем просроченной задолженности физических лиц в портфелях банках составляет 1,3 трлн рублей, из которых порядка 40% приходится на штрафы и пени. За год, так называемый, показатель NPL снизился на 10%, сообщили в пресс-службе СРО НАПКА.

Эксперты отмечают, что тенденция по снижению уровня просроченной задолженности на фоне роста кредитного портфеля продолжается.

— Говоря о должниках, то 45% от всех клиентов хоть раз допускали техническую просроченную задолженность (от 1 до 30 дней). Стоит отметить, что 10 лет назад лишь 30% попадали в такую ситуацию. Однако с каждым годом соотношение меняемся в сторону роста должников. Из них 72% возвращается в график. Объясняя причину внесения платежа с опозданием, клиенты в 35% случаев ссылались на забывчивость, 40% — на задержку зарплаты, 25% — на невозможность внести средства по причине отсутствия банкомата в месте нахождения (отпуск, командировка), — уточняют специалисты.

При этом, на сроке просрочки 30-59 дней в график возвращается 22% банковских клиентов. То есть по факту каждый 5 пытается погасить долг. Начиная со срока просрочки более 2 месяцев, уже лишь 9% работают с просроченным долгом и возвращаются в график платежей.

В качестве причины неплатежей должники называют такие причины, как финансовые трудности – порядка 50%, вызванные потерей работы, снижением уровня дохода и, как следствие, недостаток свободных средств для оплаты долга.

Фото: pixabay.com, автор- Oda-dao