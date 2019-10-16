ВТБ и «Российская Гильдия Риэлторов» подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках документа стороны договорились развивать ипотечное кредитование, а также создавать оптимальные условия для участников рынка и потребителей услуг.

— Сотрудничество с «Российской Гильдией Риэлторов» носит стратегический характер. Это позволит нам найти новые возможности для дальнейшего развития ипотечного кредитования. В настоящее время порядка 75% рынка приходится на готовые квартиры, поэтому ВТБ активно работает в этом сегменте, уделяя повышенное внимание формированию отношений с риэлторами. Банку важно учитывать потребности заемщиков, именно поэтому мы рассчитываем, что обмен экспертизой с профессионалами рынка недвижимости поможет улучшить качество клиентского обслуживания и обеспечит наиболее выгодные условия при оформлении ипотеки, — отметил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса банка ВТБ. — Мы считаем важным для себя и для всего ипотечного рынка сотрудничество с ВТБ. Мы благодарны банку за те преференции, которые получают клиенты агентств недвижимости — членов РГР в регионах, за поддержку наших профильных мероприятий, профессиональное отношение, а также за оперативную обратную связь. Подписывая соглашение о сотрудничестве, мы намерены работать над совершенствованием рынка ипотечного кредитования, — отметил Арсен Унанян, президент «Российской Гильдии Риэлторов».

С начала 2019 года в ВТБ (ПАО) в рамках партнерских взаимоотношений с «Российской Гильдией Риэлторов» было проведено уже порядка 3 тысяч сделок на сумму более 5,7 млрд рублей. В тройку лидеров вошли: Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Уральская палата недвижимости, а также Нижегородская гильдия сертифицированных риэлторов.

«Российская Гильдия Риэлторов» (РГР) — национальная организация профессиональных участников рынка недвижимости, объединяющая около 1200 компаний, в том числе 45 региональныx ассоциаций.

Фото: пресс-служба банка