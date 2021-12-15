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Каждый второй сибиряк считает уходящий 2021 год удачным

  • 15/12/2021, 16:00
Новости Сибири
Главным позитивным фактором стало отсутствие проблем со здоровьем.

55% опрошенных жителей Сибири считают, что 2021-й год был для них не хуже, чем 2020-й. Худшей чертой уходящего года 53% назвали ограничения из-за COVID-19. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».

46% респондентов назвали 2021 год скорее удачным для себя, еще 7% очень удачным.

Скорее неудачным уходящий год считают 39% жителей Сибири. Еще 8% — крайне неудачным – по этому показателю сибиряки «впереди планеты всей».

По мнению 32%, этот год был для них лучше, чем прошлый. Еще 23% назвали его таким же хорошим. 29% считают уходящий год для себя более плохим, чем 2020-й. Еще 17% — таким же плохим.

Среди самых позитивных моментов уходящего года сибиряки чаще всего называли отсутствие проблем со здоровьем у себя и у своих близких (34%), увеличение дохода (23%), отличный отдых (22%), открытие нового хобби (19%). У 22% никаких позитивных моментов в 2021 году не было.

Самыми плохими моментами года сибиряки считают ограничения в связи с пандемией (53%), проблемы со здоровьем у себя и у близких (29%), отсутствие возможности путешествовать (28%), снижение доходов (26%) и отсутствие достаточного времени на отдых (22%).  У 17% не складывались личные отношения, еще 15% сообщили, что пережили в 2021 году смерть близких. И 15% заявили, что в этом году у них не было ничего плохого.

Почти у 30% респондентов финансовое положение в 2021 году не изменилось. У 23% оно незначительно улучшилось, еще у 6% — резко улучшилось.

Незначительно ухудшилось в этом году финансовое положение у 32% сибиряков, значительно – еще у 10%.

Лишь 20% жителей Сибири удалось попутешествовать в 2021 году. 17% опрошенных отказались от путешествий из-за боязни заразиться ковидом, 6% — из-за закрытых границ. Но самой частой причиной отказа от путешествий стала нехватка денег (48%).

Из тех 20%, которым все же удалось совершить поездки в 2021 году, 91% путешествовали исключительно по России, 9% удалось побывать за рубежом. При этом всем путешествовавшим удалось это сделать всего лишь один раз за год.

70% сибиряков не инвестировали в 2021 году или заявили об отсутствии денег на эти цели. Тем не менее, 16% открыли накопительный счет, 12%- банковский вклад, 5% купили продукты накопительного страхования жизни, по 4% покупали акции, облигации, ПИФы и недвижимость, 5% инвестировали в недвижимость, еще 3% купили продукты инвестиционного страхования жизни.

65% респондентов обошлись в уходящем году без кредитов. 18% брали потребительский кредит, 12% оформляли кредитную карту, 7% решились на ипотеку.

Материал предоставлен пресс-службой банка «Открытие» (ПАО)

Фото: pixabay.com автор: geralt

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь

Теги : Росгосстрах опрос Банк Открытие


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