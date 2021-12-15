Облправительство не беспокоит банкротство «Экологии-Новосибирск»

В правительстве региона, с одной стороны, спокойно воспринимает заявление ООО «Экология-Новосибирск», выступающего концессионером по строительству мусороперерабатывающих полигонов. Область готова расторгнуть действующее де-юре, но не действующее де-факто уже на протяжении нескольких лет концессионное соглашение и объявить новый конкурс. Об том губернатор Андрей Травников объявил во время пресс-конференции по итогам 2021 года.

— Мы, в принципе, морально были готовы к тому, что если не удастся откорректировать существующее соглашение, то, возможно, придется расторгаться и заходить на объявление нового конкурса, — сообщает губернатор. — Это, конечно, приведет к некоторой потере времени. Хотелось бы приступать к работам на площадках по строительству заводов в следующем году. Но задержка не будет критичной. Думаю, к сезону следующего года можно успеть все процедуры пройти.

Напомним, что за весь период с момента заключения концессионного заключения начало сроков его реализации то и дело откладывалось. И если по одному участку были возражения, например общественников, экологов и владельцев ближайших дачных участков, что в итоге вылилось в судебные тяжбы, то на втором участке, по которому вопросов не было, работы по непонятным причинам так и не стартовали, на что неоднократно обращали внимание депутаты заксобрания региона. Как, в частности, сообщал зампредседателя профильного комитета регионального парламента Вадим Агеенко, концессионер не может претендовать в этом случае на какие-то материальные возмещения. Однако в исполнительной власти считают иначе.

— Мы пытались внести изменения в соглашение, чтобы не попасть под штрафные санкции и компенсацию расходов, которые концессионер понес уже до этого, — сообщает Андрей Травников. — Но есть договоренность, что мы идем до конца, проходим возможность согласования изменений через УФАС. Если это не получается, расходимся мирно без взаимных претензий. Именно поэтому мы такой долгий процесс внесения изменений и проходили. Никаких последствий для бюджета мы не допустим.

— Ситуация напряженная, тяжелая, несмотря на то, что с большинством контрагентов были согласованы мировые соглашения и графики погашения задолженности, — поясняет глава региона. — Это сделано не со всеми. Очевидно, это повлияло на решение о самобанкротстве. Главное, чтобы был решен вопрос по задолженности. Во-первых, это интерес новосибирских предприятий. Во-вторых, это возможность для работы регоператора. Да, мы морально к этому готовы, принимаются необходимые нормативные акты. Тем не менее этот процесс достаточно сложный, болезненный. Особенно не хотелось бы в него входить зимой.

Что касается текущей деятельности «Экологии—Новосибирск» как регоператора по вывозу твердых бытовых отходов, то здесь, по словам губернатора, поводов для беспокойства больше из-за скопившейся задолженности регоператора перед контрагентами.

Напомним, «Экология—Новосибирск» (входит в ГК «ВИС») в начале декабря заявила о планах подать на самобанкротство из-за накопившейся задолженности и анонсировала намерение выйти на процедуру наблюдения. Эта ситуация рассматривалась на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента 8 декабря. Ни МинЖКХ, ни регоператор не озвучили планы оздоровления компании, отметив, что эта информация сейчас готовится. Ее предстоит заслушать депутатам на декабрьской сессии заксобрания.