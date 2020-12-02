Рекламодателям

Кедровые фитобочки: польза, вред и правила использования

  • 02/12/2020, 10:59
Кедровые бочки пользуются широчайшей популярностью в СПА-салонах и центрах оздоровления. Они оказывают глубокое оздоравливающее действие на весь организм, улучшают самочувствие и излечивают от недугов.

Фитобочка - новости НовосибирскаФитобочки имеют массу положительных свойств, но стоит знать и о противопоказаниях. Рассмотрим все интересующие вопросы более подробно.

Что такое фитобочка

В компании «КедрПром» для паровых процедур используется кабинка, которая изготавливается из сибирского или алтайского кедра. Действие фитобочки основывается на эффекте, схожим с эффектом мини-сауны. Кабинки снабжены отверстиями для головы. Внутри расположена удобная скамья и трапик. Во время оздоровительного сеанса голова располагается снаружи, а все тело – внутри бочки.

Обратитесь на сайт https://kedrprom.ru, и для вас будет представлена фитобочка как для сидячего, так и для лежачего положения. Фитобочки могут изготавливаться квадратной, овальной или круглой формы. Все устройства снабжены парогенератором, который подает горячий пар при помощи штуцера для слива или пароотводом термостойкого действия.

Температура в кедровой бочке соблюдается от 40 до 60 градусов. Влажность всегда 100%. Процедура схожа с приемом горячей ванны или русской бани. Чтобы усилить лечебный эффект, можно добавить в фитобочку эфирные масла или сочетание травяных сборов.

Польза фитобочки

Польза паровой процедуры заключается в следующем:

  • приходит в норму артериальное давление;
  • улучшается кровообращение;
  • предотвращается венозный застой;
  • уходит лишний вес;
  • ускоряется обмен веществ;
  • повышается иммунитет;
  • стимулируется кровоток в малом тазу, что благотворно сказывается на женском и мужском здоровье;
  • нормализуется гормональный фон.

Противопоказания

Положительный эффект от оздоровительной процедуры велик. Но есть и противопоказания. Кедровую бочку нельзя использовать:

  • при имеющихся инфекционных заболеваниях на стадии обострения;
  • при тяжелых хронических болезнях;
  • при любых воспалительных процессах в организме;
  • при кровотечениях;
  • если с момента хирургического вмешательства не прошло и полгода;
  • при повышенной температуре тела;
  • при наличии опухолей злокачественного характера;
  • астматикам;
  • заболевшим туберкулезом в открытой форме;
  • при тромбофлебите;
  • при атеросклерозе;
  • сердечная и почечная недостаточность;
  • грибковые заболевания псориаз и экзема.

Внимание! Нельзя посещать паровые процедуры детям младше 3 лет, беременным женщинам и кормящим мамочкам.

Правила посещения кедровой бочки

У процедуры есть определенный алгоритм, отклоняться от которого нельзя по той причине, что эффект будет заметно снижен. Важно соблюдать следующие действия:

  1. Перед сеансом нужно быть голодным. Последний прием пищи за 2 часа.
  2. Посещение фитобочки подразумевает чистое тело. Важно хорошо смыть с кожи загрязнения. Сеанс должен происходить на сухое тело. Нельзя использовать крема, мази и масла. Поры должны быть свободными, чтобы травяные экстракты свободно через них прошли и был оздоравливающий эффект.
  3. После захода в бочку нужно выпить стакан воды или натурального сока. Это необходимо для того, чтобы избежать обезвоживания организма.
  4. После окончания сеанса не нужно спешить уходить. 10 — 15 минут проведите в тепле, а после этого накиньте теплый халат и посидите или прогуляйтесь в теплом помещении еще минут 15 – 20.
  5. Примите теплый душ и выпейте травяной отвар. Для закрепления лечебного эффекта сделайте косметическую процедуру по типу массажа или обертывания.
  6. Дома полезно принять ванну с ромашковым отваром. Это способствует еще более глубокому эффекту.

Как часто можно применять кедровую бочку

Сеанс фитобочки должен длиться 15 – 20 минут, не более. На счет частоты воздействия, здесь точных цифр нет. Все зависит от индивидуальных особенностей организма. Точный ответ может дать только специалист, у которого человек наблюдается.

Есть определенное правило для пожилых людей и маленьких детей. Они должны начинать оздоровительные процедуры в фитобочке с 5 – 10 минут. При этом температура должна держаться на минимальном показателе. С каждым новым посещением ее увеличивают, чтобы достигнуть определенного эффекта.

Но одна процедура никогда не поможет избавиться от проблемы. Очень важно понимать, что только регулярность может дать эффект. Курс должен составлять примерно от 7 до 10 сеансов. Иногда больше. Это также определяет лечащий врач. Для закрепления результата делают между курсами небольшой перерыв в течение 2 – 3 недель и закрепляют эффект повторно.

У нас на https://kedrprom.ru вы можете ознакомиться с ассортиментом услуг на кедровые бочки. Изготовлены они из первоклассного материала, что гарантирует их долговечность, длительное удержание тепла во время процедуры и отличный бактерицидный эффект. После нескольких сеансов вы почувствуете себя помолодевшим, оздоровившимся и энергичным.

Фото с сайта фабрики КедрПром

209

Новости компаний

Каталог недвижимости

Банк «Левобережный» увеличил ставку по депозиту «Максимальный»

02/12/2020, 11:30

III Конкурс проектов «Профессиональное завтра» закончил прием заявок

02/12/2020, 11:13

Банк УРАЛСИБ стал лидером рейтинга самых выгодных программ рефинансирования

02/12/2020, 10:50

Популярное с сайта

ПроЗдоровье

Хирурги Новосибирского онкодиспансера удалили гигантскую опухоль весом 2,5 кг

01/12/2020, 18:07
Операция длилась три часа.
правопорядок

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды леса на сумму более 15 млн рублей

01/12/2020, 17:35
Томские таможенники установили факт незаконного вывоза 28 вагонов леса в Китай.
Новости Сибири

Землю в Военном городке Новосибирска выставят на продажу

01/12/2020, 17:18
ДОМ.РФ включил этот участок в прогнозный план реализации на 2021 год.

Актуальный разговор

Новости Сибири

Татьяна Тищенко: Настоящее счастье можно построить без жертв!

Все материалы

Госдума отказалась сделать 31 декабря выходным днем. Как Вы к этому относитесь?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Через месяц истекает срок уплата налогов за 2020 год для ИП

02/12/2020, 11:08

В составе новосибирской клиники Мешалкина создан Институт онкологии и нейрохирургии

02/12/2020, 10:30

Анатолий Локоть раскрыл список должников по аренде городской земли

01/12/2020, 21:33

ППК «Фонд» поможет достроить проблемные дома микрорайона «Новомарусино»

01/12/2020, 19:09

В Новосибирске решено не строить пешеходный мост на площади Лыщинского

01/12/2020, 19:05

Хирурги Новосибирского онкодиспансера удалили гигантскую опухоль весом 2,5 кг

01/12/2020, 18:07

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды леса на сумму более 15 млн рублей

01/12/2020, 17:35
Новости Сибири

Закупка автомобилей правительством Омской области заинтересовала прокуратуру

01/12/2020, 17:47

Межрегиональные связи важны по всем направлениям

30/11/2020, 13:06

Сибирские таможенники доначислили в бюджет свыше 666 млн рублей

26/11/2020, 10:40

Экономика

Новости Сибири

Землю в Военном городке Новосибирска выставят на продажу

Ситуация на новосибирском рынке труда ухудшается

В Новосибирске нарабатывают практики реабилитации после коронавируса

«Повышенная готовность» в Новосибирске переходит на следующий год

Микрорайон Западный живет без надежды на плановую медпомощь

Финансы

Самоизоляция как катализатор дистанционного банковского обслуживания

Пандемия больно бьет по платежеспособности заемщиков

«Процесс непрерывных улучшений в банке должен идти во всех направлениях»

Михаил Задорнов: Реальность оказалась гораздо лучше прогнозов

Станислав Могильников: Все происходит как по экономическому букварю

Политика

Новости Сибири

Экс-мэр Бердска вышел на свободу

В КПРФ «традиционно» обезглавили еще один райком

Борьба за кресло в новом созыве Госдумы выходит «в народ»

Губернатора выберут «на пеньках»

Что изменилось в структуре заксобрания

Недвижимость

Элитная недвижимость Новосибирска. Не хватает спроса или предложения?

Застройщики настаивают на пересмотре механизмов работы с ветхим жильем

Новая программа поддержки застройщиков

Инвесторы изучают региональный рынок складской недвижимости

Общежитие НГТУ построит «Агросервис»

Технологии

Новости Новосибирска

НПЗ выпустил первую партию новых оптических прицелов для нарезного оружия

Для слабовидящих разрабатывают цифровую навигацию

В Новосибирске предлагают создать производство V2X-оборудования

Телефонные очереди в аптеки и больницы «разрулят» роботы

В новосибирских такси появились обеззараживающие гаджеты от «Ростеха»

Телекоммуникации

Стартовал юбилейный конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

МегаФон приобретает 33,8% акций видеосервиса START

В Новосибирске заметно выросли продажи мобильных телефонов

Продажи смартфонов золотого цвета упали в Новосибирске в семь раз

Новосибирская область может стать флагманским регионом IT-эволюции

Агропром

Новости Новосибирска

В Новосибирской области стали больше производить молока

«Сибагро» построит под Новосибирском распределительный центр

Проект «Инд-Сибирь» приостановлен

8 сельхозпредприятий области хотят производить органически чистую продукцию

Роботизированная ферма появится в Черепаново

Транспорт

авто

В Новосибирской области на треть выросли продажи подержанных автомобилей сегмента SUV

Чудеса с мэрским автопарком продолжаются

В 2021 году сеть электрозаправок в Новосибирске увеличится минимум на 35 штук

В Новосибирске ждут минские автобусы

Мэрия Новосибирска опровергает резкий рост стоимости проезда в метро

Медицина

Новости Сибири

В составе новосибирской клиники Мешалкина создан Институт онкологии и нейрохирургии

Хирурги Новосибирского онкодиспансера удалили гигантскую опухоль весом 2,5 кг

В новом перинатальном центре не будет COVID-госпиталя

Центр «Вектор» разрабатывает еще три вакцины от коронавируса

В Новосибирской области начали выдавать бесплатные лекарства амбулаторным больным

Авто

авто

В Новосибирской области на треть выросли продажи подержанных автомобилей сегмента SUV

Владельцы автомобилей среднего ценового сегмента заплатят «налог на роскошь»

В Новосибирской области растут продажи подержанных машин в возрасте до 3 лет

Потенциал вторичного рынка и тренды пандемии

Новосибирцы стали чаще заправлять авто через приложение Яндекс.Заправка

Туризм

Турбизнес Новосибирской области получит федеральные гранты на сумму 22,6 млн. рублей

Из Новосибирска открываются чартерные рейсы в Танзанию

В регионе запустили мобильное приложение «Новосибирская область»

Яндекс Путешествия выяснили, куда поедут новосибирцы с кэшбэком

Алтай остался самым популярным местом отдыха новосибирцев в 2020 году

Общество

Новости Новосибирска

В Новосибирске решено не строить пешеходный мост на площади Лыщинского

В новом перинатальном центре не будет COVID-госпиталя

В Новосибирске начинают работу елочные базары

Сколько стоят елки и новогодние украшения в Новосибирске?

Русфонд собирает деньги подростку на лечение

Стиль жизни

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Коллективное подсознательное, коллективное подземное

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска