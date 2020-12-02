Кедровые фитобочки: польза, вред и правила использования

Фитобочки имеют массу положительных свойств, но стоит знать и о противопоказаниях. Рассмотрим все интересующие вопросы более подробно.
В компании «КедрПром» для паровых процедур используется кабинка, которая изготавливается из сибирского или алтайского кедра. Действие фитобочки основывается на эффекте, схожим с эффектом мини-сауны. Кабинки снабжены отверстиями для головы. Внутри расположена удобная скамья и трапик. Во время оздоровительного сеанса голова располагается снаружи, а все тело – внутри бочки.
Обратитесь на сайт https://kedrprom.ru, и для вас будет представлена фитобочка как для сидячего, так и для лежачего положения. Фитобочки могут изготавливаться квадратной, овальной или круглой формы. Все устройства снабжены парогенератором, который подает горячий пар при помощи штуцера для слива или пароотводом термостойкого действия.
Температура в кедровой бочке соблюдается от 40 до 60 градусов. Влажность всегда 100%. Процедура схожа с приемом горячей ванны или русской бани. Чтобы усилить лечебный эффект, можно добавить в фитобочку эфирные масла или сочетание травяных сборов.
Польза паровой процедуры заключается в следующем:
Положительный эффект от оздоровительной процедуры велик. Но есть и противопоказания. Кедровую бочку нельзя использовать:
Внимание! Нельзя посещать паровые процедуры детям младше 3 лет, беременным женщинам и кормящим мамочкам.
У процедуры есть определенный алгоритм, отклоняться от которого нельзя по той причине, что эффект будет заметно снижен. Важно соблюдать следующие действия:
Сеанс фитобочки должен длиться 15 – 20 минут, не более. На счет частоты воздействия, здесь точных цифр нет. Все зависит от индивидуальных особенностей организма. Точный ответ может дать только специалист, у которого человек наблюдается.
Есть определенное правило для пожилых людей и маленьких детей. Они должны начинать оздоровительные процедуры в фитобочке с 5 – 10 минут. При этом температура должна держаться на минимальном показателе. С каждым новым посещением ее увеличивают, чтобы достигнуть определенного эффекта.
Но одна процедура никогда не поможет избавиться от проблемы. Очень важно понимать, что только регулярность может дать эффект. Курс должен составлять примерно от 7 до 10 сеансов. Иногда больше. Это также определяет лечащий врач. Для закрепления результата делают между курсами небольшой перерыв в течение 2 – 3 недель и закрепляют эффект повторно.
У нас на https://kedrprom.ru вы можете ознакомиться с ассортиментом услуг на кедровые бочки. Изготовлены они из первоклассного материала, что гарантирует их долговечность, длительное удержание тепла во время процедуры и отличный бактерицидный эффект. После нескольких сеансов вы почувствуете себя помолодевшим, оздоровившимся и энергичным.
Фото с сайта фабрики КедрПром
Популярное с сайта