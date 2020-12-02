Кедровые фитобочки: польза, вред и правила использования

Фитобочки имеют массу положительных свойств, но стоит знать и о противопоказаниях. Рассмотрим все интересующие вопросы более подробно.

Что такое фитобочка

В компании «КедрПром» для паровых процедур используется кабинка, которая изготавливается из сибирского или алтайского кедра. Действие фитобочки основывается на эффекте, схожим с эффектом мини-сауны. Кабинки снабжены отверстиями для головы. Внутри расположена удобная скамья и трапик. Во время оздоровительного сеанса голова располагается снаружи, а все тело – внутри бочки.

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Температура в кедровой бочке соблюдается от 40 до 60 градусов. Влажность всегда 100%. Процедура схожа с приемом горячей ванны или русской бани. Чтобы усилить лечебный эффект, можно добавить в фитобочку эфирные масла или сочетание травяных сборов.

Польза фитобочки

Польза паровой процедуры заключается в следующем:

приходит в норму артериальное давление;

улучшается кровообращение;

предотвращается венозный застой;

уходит лишний вес;

ускоряется обмен веществ;

повышается иммунитет;

стимулируется кровоток в малом тазу, что благотворно сказывается на женском и мужском здоровье;

нормализуется гормональный фон.

Противопоказания

Положительный эффект от оздоровительной процедуры велик. Но есть и противопоказания. Кедровую бочку нельзя использовать:

при имеющихся инфекционных заболеваниях на стадии обострения;

при тяжелых хронических болезнях;

при любых воспалительных процессах в организме;

при кровотечениях;

если с момента хирургического вмешательства не прошло и полгода;

при повышенной температуре тела;

при наличии опухолей злокачественного характера;

астматикам;

заболевшим туберкулезом в открытой форме;

при тромбофлебите;

при атеросклерозе;

сердечная и почечная недостаточность;

грибковые заболевания псориаз и экзема.

Внимание! Нельзя посещать паровые процедуры детям младше 3 лет, беременным женщинам и кормящим мамочкам.

Правила посещения кедровой бочки

У процедуры есть определенный алгоритм, отклоняться от которого нельзя по той причине, что эффект будет заметно снижен. Важно соблюдать следующие действия:

Перед сеансом нужно быть голодным. Последний прием пищи за 2 часа. Посещение фитобочки подразумевает чистое тело. Важно хорошо смыть с кожи загрязнения. Сеанс должен происходить на сухое тело. Нельзя использовать крема, мази и масла. Поры должны быть свободными, чтобы травяные экстракты свободно через них прошли и был оздоравливающий эффект. После захода в бочку нужно выпить стакан воды или натурального сока. Это необходимо для того, чтобы избежать обезвоживания организма. После окончания сеанса не нужно спешить уходить. 10 — 15 минут проведите в тепле, а после этого накиньте теплый халат и посидите или прогуляйтесь в теплом помещении еще минут 15 – 20. Примите теплый душ и выпейте травяной отвар. Для закрепления лечебного эффекта сделайте косметическую процедуру по типу массажа или обертывания. Дома полезно принять ванну с ромашковым отваром. Это способствует еще более глубокому эффекту.

Как часто можно применять кедровую бочку

Сеанс фитобочки должен длиться 15 – 20 минут, не более. На счет частоты воздействия, здесь точных цифр нет. Все зависит от индивидуальных особенностей организма. Точный ответ может дать только специалист, у которого человек наблюдается.

Есть определенное правило для пожилых людей и маленьких детей. Они должны начинать оздоровительные процедуры в фитобочке с 5 – 10 минут. При этом температура должна держаться на минимальном показателе. С каждым новым посещением ее увеличивают, чтобы достигнуть определенного эффекта.

Но одна процедура никогда не поможет избавиться от проблемы. Очень важно понимать, что только регулярность может дать эффект. Курс должен составлять примерно от 7 до 10 сеансов. Иногда больше. Это также определяет лечащий врач. Для закрепления результата делают между курсами небольшой перерыв в течение 2 – 3 недель и закрепляют эффект повторно.

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Фото с сайта фабрики КедрПром