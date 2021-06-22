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Кемерово догоняет Новосибирск по ценам на недвижимость

  • 22/06/2021, 10:17
Автор: Марина Санькова
Новости Сибири
За II квартал 2021 года средняя стоимость квадратного метра в Новосибирске составила 80 858 рублей, а в Кемерово - 57 569 рублей.

При этом стоимость квартир в обоих городах растет неравномерно. Если с начала года средняя цена в Новосибирске поднимается каждый месяц на 2%, то в Кемерово она повышается на 3,2%.

Эксперты Центрального агентства недвижимости отметили, что в Новосибирске цена на кв.м за год выросла на 18%. Если в I квартале разница роста между месяцами составляла 0,03% при цене в 70 912 рублей за кв.м., то уже в IV квартале средняя стоимость кв. метра достигла пика в 75 512 рублей.

То, что в Кемерово цены повышаются быстрее, чем в Новосибирске стало заметно, когда в I квартале 2020 года стоимость кв.м составляла 46 867 рублей и росла в среднем на 0,18% каждый месяц. При этом во II квартале цены поднялись на 0,65% за кв.м. В III и IV квартале рост в среднем составлял 0,53%, но в декабре темпы подскочили до 3,06%. Цена квадратного метра составила 51 745 рублей.

— В Новосибирске изначально стоимость квадратного метра выше, чем в Кемерово, но цены в Кемерово растут гораздо быстрее. Разница темпа роста между городами последние 2 года составляет 2,59% в пользу Кемерово, — говорит руководитель отдела маркетинга и рекламы Центрального агентства недвижимости Радослав Бузыцкий.

Росту цен на недвижимость способствуют сразу несколько причин: перегретый рынок, продление госипотеки до 2022 года, рост стоимости стройматериалов и необходимого сырья, и др. Поэтому, наблюдая динамику последних 2,5 лет, можно заранее спрогнозировать, что цены на жилье будут только расти, а значит подготовиться к этому можно уже сейчас.

Фото предоставлено пресс-службой Центрального агентства недвижимости (НСО)

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : цены на квартиры статистика недвижимость


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