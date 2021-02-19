Кэшбэк 10% при расчетах картой Акцепт «Мир» на Ozon!

Как получить кэшбэк?

зарегистрировать карту «Мир» на ru;

до 14.03.2021 года оплатить картой «Мир» онлайн-покупки в приложении или на сайте Ozon;

получить 10% покупки обратно на вашу карту.

Когда придёт кэшбэк?

Кэшбэк вернется на вашу карту Акцепт «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.

Сколько средств вернется обратно?

Максимальная сумма кэшбэка — 1000 рублей на одну карту за период акции.

Если у вас нет карты «Мир», заказать ее вы можете онлайн или в любом офисе Банка Акцепт.

Подробности уточняйте по телефону: 8-800-100-27-37 и на privetmir.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.