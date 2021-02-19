ВТБ стал обладателем премии «Банк года» в номинации «Забота о клиенте»

Церемония вручения наград лучшим российским банкам впервые прошла в онлайн-формате.

Ежедневно сотрудники департамента по работе с обращениями клиентов ВТБ рассматривают вопросы, которые поступали в банк через контакт-центр, социальные сети, форумы и офисы. Одной из крупнейших площадок для обратной связи клиентам традиционно стал портал Банки.ру, на котором ВТБ в 2020 году показал рекордный результат среди всех банков. В связи с пандемией коронавируса значительное число обращений касались предоставления кредитных каникул и других мер поддержки. По всем из них ВТБ принимал индивидуальное решение в сжатые сроки.

Для более эффективной и оперативной работы с клиентскими запросами в прошлом году ВТБ начал использовать роботов. Они уменьшили число рутинных операций сотрудников и существенно сократили время принятия решений. Каждый клиент, чья денежная претензия полностью рассматривалась роботом и была удовлетворена, получил деньги в день обращения.