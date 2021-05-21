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Кэшбэк на любые покупки по картам Банка Акцепт!

  • 21/05/2021, 09:00
В Банке Акцепт рассказали о дополнительной выгоде по картам банка.

Все клиенты Банка Акцепт могут получить кэшбэк 1% на покупки по картам Visa и Мир! Чтобы подключить его, достаточно просто позвонить по номеру 8-800-100-27-37 и назвать оператору кодовое слово.

Кроме того, все держатели карт банка могут получить дополнительный доход – до 3,5% за остаток на карте. А также получать бонусы и кэшбэк от платежных систем Visa и Мир!

Не упустите свою выгоду – оформите карту Банка Акцепт!

Новости компанийАкционерное общество «Банк Акцепт»:
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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : финансы кэшбек на покупки банки Банк Акцепт


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