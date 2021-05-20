Комиссия по этике «пощадила» Игоря Украинцева

По итогам заседания комиссии горсовета Новосибирска по депутатской этике, посвященного высказываниям независимого депутата Игоря Украинцева в отношении мэра Анатолия Локтя, было принято решение рекомендовать депутату не допускать оскорбительных и грубых высказываний в адрес главы города и других лиц. Каких-то санкций, вроде лишения слова или других методов воздействия, депутаты к коллеге применять не стали. Об этом Игорь Украинцев сообщил в комментарии Infopro54.

— Прошло в нормальной обстановке, — говорит собеседник редакции. — Сошлись на том, что ни в одном из рассматриваемых предложений я оскорбительных высказываний себе не позволил. С этим согласились все члены комиссии, кроме вице-спикера Антона Тыртышного. За весь период работы в Совете депутатов я оскорблений себе не позволил и не позволю в будущем, потому как есть определенное воспитание. Единственное, было сказано, что выражался «грубо и на грани хамства». Но я же грань эту не пересек, хотя мне катастрофически не нравится то, до какого состояния город доведен усилиями мэра за последние годы, с чем как раз и связана жесткость моих формулировок.

При этом, как рассказывает депутат, у комиссии не было четкого понимания для разбирательств, а именно — тех высказываний, которые сам глава города посчитал оскорбительными для себя. Было только устное заявление об их неоднократности на сессии. Члены комиссии могли только предположить, что речь идет о звучавших на разных сессиях выражениях «скоммуниздить участок» (о возможной недобросовестной схеме застройки участка в Заельцовском бору), «мнение депутатов на катке вертели» (об отказе мэра встретиться с независимыми депутатами перед представлением на сессии отчета главы города») и, наконец, «отрезвит мэра» (про предложение депутата на апрельской сессии вынести мэрии выговор за неудовлетворительное состояние городских дорог). Однако проигнорировать даже устное обращение мэра горсовет не мог, так как оно было отражено в протоколе сессии.

— Может быть, мэра вообще обидело что-то другое, — рассказывает Игорь Украинцев. — В этом случае человек должен если не сам приходить на комиссию и озвучивать свою позицию, то хотя бы изложить ее письменно. Да, согласен, что формулировки грубые, но, считаю, корректные. Степень моей корректности в отношении мэра максимальна, я бы хотел быть еще менее корректным и мог бы еще более грубые выражения подбирать. Последнее высказывание про отрезвление меньше всего дискуссию вызвало, так как во всех словарях это слово имеет два значения — привести в чувство и вывести из состояния опьянения. Я имел ввиду приведение в чувство, чтобы человек начал обращать внимание на состояние дорог.

Подтвердить, что именно эти слова мэр подсчитал оскорбительными для себя, на комиссии было некому. Ни Анатолия Локтя, инициировавшего заседание, ни кого-то из его представителей на заседании не было. Впоследствии в рамках еженедельной пресс-конференции мэр, отвечая на вопрос журналистов новосибирских СМИ, что называется, отошел от темы.

— Это не мой вопрос, — заявил Анатолий Локоть. — Это вопрос депутатов. Есть правила поведения на сессиях, принятые Советом депутатов. Они обсуждают свои проблемы. Как-то комментировать их мне было бы некорректно. Решение выносится самостоятельно. Депутаты занимаются наведением порядка в своих взаимоотношениях в соответствии с правилами, которые они приняли. Думаю, речь, прежде всего, идет о политической культуре.

Напомним, что ранее «жертвами» комиссии по этике с подачи главы города становились независимые депутаты Сергей Бойко и Хельга Пирогова.