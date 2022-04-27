Китайский производитель дронов DJI временно уходит из России

Китайский производитель дронов DJI объявил о приостановке деятельности в России и временном уходе из страны, сообщается на сайте компании.

— Мы взаимодействуем с клиентами, партнерами и другими заинтересованными сторонами в отношении временной приостановки деловых операций на пострадавших территориях, — говорится в сообщении.

Помимо России, DJI приостанавливает деятельность на Украине. Ранее компанию обвиняли в том, что ее оборудование используется российскими военными во время спецоперации в этой стране. Из-за этого некоторые немецкие торговые сети сняли продукцию DJI с продажи.

— Мы не поддерживаем любое использование наших продуктов, которое наносит ущерб жизни, правам или интересам людей, — отмечается в заявлении DJI. — Правила распространения техники DJI обязуют дистрибьюторов не продавать ее для использования в боевых действиях.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.