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Клиентам Orange Premium Club Промсвязьбанка доступны новые возможности бесплатного обслуживания

  • 10/01/2019, 11:34
Условие распространяется на полисы инвестиционного или накопительного страхования жизни.

Промсвязьбанк улучшил условия премиальной программы Orange Premium Club (OPC). Теперь клиентам банка доступно бесплатное обслуживание по программе OPC при оформлении программ страхования жизни. Условие распространяется на полисы инвестиционного или накопительного страхования жизни, в том числе с защитой на случай наступления критических заболеваний, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Таким образом, обслуживание по программе OPC будет бесплатным, если общая сумма средств, размещенных на счетах в Промсвязьбанке, а также в инвестиционных или страховых продуктах банка превысит 2 млн руб. Второй вариант — размещение от 1 млн руб. при совершении покупок по премиальным картам от 50 тыс. руб. в месяц.

Для премиальных клиентов Промсвязьбанк предлагает выгодные финансовые решения — например, вклад с повышенной доходностью до 8,5% годовых в рублях при одновременном размещении части средств в страховую программу, которая обеспечит финансовую поддержку в непредвиденной ситуации, позволит пройти обследования и получить лечение критических заболеваний без дополнительных затрат.

— Мы рады быть для клиента надежным финансовым партнером и советником. Расширение условий бесплатного обслуживания по премиальной программе позволит гибко подбирать финансовые решения, ориентируясь на потребности премиальных клиентов в различных сферах жизни, включая заботу о своем здоровье и создании финансового резерва, — отмечает директор департамента по развитию сегмента состоятельных клиентов ПАО «Промсвязьбанк» Виталий Роговой.

Программа Orange Premium Club — это комплексное предложение премиальных банковских продуктов и небанковских услуг для состоятельных клиентов и их семей. Участники программы получают привилегированное обслуживание в офисах с персональным менеджером и через выделенную линию контакт-центра банка. Промсвязьбанк также предоставляет комплекс небанковских привилегий для клиента и его семьи: например, доступ в бизнес-залы по всему миру с Priority Pass, защиту в путешествиях с покрытием до 100 тыс. евро и пр. Orange Premium Club входит в Топ-5 лучших премиальных программ банковского обслуживания, по данным исследования Frank Research Group.

Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на сайте.

Фото: пресс-служба банка

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