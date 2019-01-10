С 9 января в России действуют новые тарифы ОСАГО

С 9 января 2019 года стартовал первый этап реформы по либерализации тарифов ОСАГО. Тарифный коридор, в пределах которого страховые компании могут устанавливать цену полиса «автогражданки», расширен на 20% вверх и вниз, а коэффициент «возраст-стаж» получил 58 градаций.

Теперь диапазон базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц составляет 2 746–4 942 рублей вместо действовавшего ранее коридора в 3 432–4 118 рублей. Для владельцев мотоциклов и мотороллеров тарифы снизились на 11 % и составили 694–1 047 рублей, для легковых автомобилей юридических лиц сократились почти на 6 %, до 2 058–2 911 рублей.

Система коэффициентов «возраст-стаж», согласно новым правилам, разделяется на 58 категорий вместо четырех. Это сделано для того, чтобы точнее определять риск каждого водителя. Так, для водителей от 16 до 21 года максимальный коэффициент «возраст-стаж» незначительно увеличился с 1,8 до 1,87. А для опытных водителей от 59 со стажем свыше 3 лет значение этого коэффициента оказалось почти в два раза меньше – 0,93.

— Сегодня вступают в силу не все ранее предложенные изменения. Расчет коэффициента «бонус-малус» будет изменен с 1 апреля 2019 года. До этого времени страховые компании и РСА будут налаживать работу информационной системы, чтобы правильно определить значение коэффициента для каждого автомобилиста. Теперь коэффициент «бонус-малус» будет назначаться водителю один раз в год 1 апреля и в течение этого года пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов «бонус-малус», то ему будет присвоен самый низкий из них. Новая система КБМ закрепляет страховую историю за водителем и предполагает отказ от ее обнуления при перерыве в вождении: все накопленные скидки будут сохраняться, — напомнил исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев подчеркнул, что ранее в Банке России отмечали, что будут контролировать цену полисов, чтобы страховщики не зарабатывали сверхприбылей и не завышали тарифы.

— В Европе уже давно перешли на полностью индивидуальный тариф. Зарубежный опыт подтверждает, что страховые компании заинтересованы в том, чтобы к ним приходили хорошие клиенты, поэтому готовы снижать цены на полисы ОСАГО для таких водителей, — отметил эксперт.

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов считает, что это первый случай, когда реформа ОСАГО направлена не на прямое увеличение цены, а на дифференцирование тарифа для водителей в зависимости от степени риска, который они создают на дороге.

— Многие водители будут платить за полис меньше, не на много, но, тем не менее, такое снижение цены должно коснуться довольно большой группы водителей, особенно тех, кто является опытным автомобилистом и редко попадает в аварии. Для водителей из группы риска ОСАГО подорожает, но это, впрочем, справедливо, потому что сейчас аккуратные водители платят за тех, кто не привык ни в чем себя ограничивать на дороге, а такого быть не должно, — говорит Петр Шкуматов.

Как подчеркнул юрист и автоэксперт Сергей Смирнов, изменения предполагают использование более индивидуального тарифа для каждого автовладельца, так как сейчас 80 % аккуратных водителей оплачивают риски оставшихся 20 % нарушителей, попадающих в аварии.

— Новые изменения заставят автовладельцев с высоким уровнем аварийности изменить своё поведение на дороге. Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, около 80 % респондентов поддерживают идею либерализации тарифов ОСАГО, а 90 % и вовсе согласны с тем, что каждый водитель должен платить за ОСАГО в соответствии со своей страховой историей и со своими рисками, — прокомментировал новые правила расчета стоимости полиса «автогражданки» Сергей Смирнов.

В ближайшие несколько лет планируется реализовать второй и третий этапы реформы ОСАГО, которые приведут к полной либерализации тарифов. Минфин России уже готовит поправки в закон об ОСАГО, которые должны расширить границы тарифного коридора еще на 30% вверх и вниз, а потом и вовсе до 40 %, а также поэтапно исключить коэффициент мощности и территории при расчете стоимости полиса.

— Полис ОСАГО определенно должен быть индивидуализирован — привязан к конкретному водителю, его манере езды, опыту и безаварийности. Стоимость страховки для автомобилиста, который не попадает в аварии, должна быть ниже, чем для лихача. Но чтобы осуществить переход к новому типу тарификации «автогражданки», стоит решить некоторые проблемы в отрасли. Речь идет о страховом мошенничестве, несовершенстве системы суда и компетентности юристов, — считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

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