Клиенты ВТБ чаще использовали бонусы на подготовку детей к школе

«Мы регулярно анализируем спрос на школьные товары и в этом году существенно расширили пул предложений для клиентов, которые готовят детей в школу. В прошлом году, когда был актуален удаленный режим обучения, при подготовке к Дню знаний мы делали ставку на электронику. В этом году в каталоге программы расширился спектр канцелярских товаров и одежды для школьников. Также мы позаботились о здоровье учащихся: предложили родителям вкусные и сбалансированные перекусы для детей. Этот подход показал свою эффективность: за последние две недели участники программы направили на подготовку детей к новому учебному сезону 104 млн рублей и бонусов – на 80% больше, чем год назад», — комментирует Роман Синенко, начальник управления «Программы лояльности» ВТБ.