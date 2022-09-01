В Новосибирске пройдет ярмарка для садоводов и огородников

Управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска и администрация Дзержинского района организовали двухдневную специализированную ярмарку по продаже товаров для садоводов и огородников, которая откроется 2 сентября на площадке Дома культуры и творчества имени Чкалова, сообщили в мэрии Новосибирска.

На проспекте Дзержинского, 34/1 с 10 до 18 часов будут продавать семена, цветы, саженцы различных культур, удобрения, дезинфицирующие средства, химию для ухода за территорией, укрывной материал и инвентарь для работ в саду или огороде.

В мэрии города уточнили, что также будет организована продажа продовольственных товаров от производителей Новосибирска и Новосибирской области.

Кроме того, посетители смогут получить бесплатные профессиональные консультации по вопросам выращивания садовых и огородных культур.

На ярмарке представят дачные новинки от частных производителей и товары от крупных компаний. В работе примут участие более ста организаций и частных лиц, реализующих товары для садоводов и огородников.