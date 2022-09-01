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В Новосибирске пройдет ярмарка для садоводов и огородников

  • 01/09/2022, 15:49
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ярмарка садоводов и огородников в Новосибирске
2 и 3 сентября на площадке ДК имени Чкалова можно будет приобрести семена, цветы, саженцы различных культур, удобрения, дезинфицирующие средства и многое другое.

Управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска и администрация Дзержинского района организовали двухдневную специализированную ярмарку по продаже товаров для садоводов и огородников, которая откроется 2 сентября на площадке Дома культуры и творчества имени Чкалова, сообщили в мэрии Новосибирска.

На проспекте Дзержинского, 34/1 с 10 до 18 часов будут продавать семена, цветы, саженцы различных культур, удобрения, дезинфицирующие средства, химию для ухода за территорией, укрывной материал и инвентарь для работ в саду или огороде.

В мэрии города уточнили, что также будет организована продажа продовольственных товаров от производителей Новосибирска и Новосибирской области.

Кроме того, посетители смогут получить бесплатные профессиональные консультации по вопросам выращивания садовых и огородных культур.

На ярмарке представят дачные новинки от частных производителей и товары от крупных компаний. В работе примут участие более ста организаций и частных лиц, реализующих товары для садоводов и огородников.

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : цветочная ярмарка сад и огород общегородское мероприятие Мэрия Новосибирска


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