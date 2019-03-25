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Клиенты ВТБ потратили 540 млн рублей во время зимней Универсиады в Красноярске

  • 25/03/2019, 10:49
Банк ВТБ провел исследование транзакционной активности своих клиентов в период XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске со 2 по 12 марта.

Банк ВТБСогласно полученным данным, в дни проведения соревнований владельцы карт ВТБ совершили почти 600 тысяч транзакций на сумму более 540 млн рублей. Это на 15% выше стандартных значений для данного периода.

Более половины всех транзакций участников и гостей Универсиады пришлось на продуктовые магазины и супермаркеты – около 320 тысяч покупок на 178 млн рублей. В барах и ресторанах за 11 дней они потратили более 45 млн рублей, средний чек за одну транзакцию составил около 450 рублей. Проживание в гостиницах и отелях обошлось гостям соревнований в 3,8 млн рублей.

В период Универсиады Красноярск посетили более 13 тысяч клиентов ВТБ со всей России. Максимальное количество (почти 10 тысяч человек) составили жители Сибирского федерального округа. Почти 2 тысячи человек приехали на соревнования из центральной части России, около 700 человек – с Урала, более 300 – с Дальнего Востока, Приволжья и Северо-Запада.

— ВТБ как один из крупнейших банков поддерживает проведение масштабных международных спортивных мероприятий, обеспечивая бесперебойное обслуживание банковских карт. В прошлом году мы справились с этой задачей во время чемпионата мира по футболу. Проведение Универсиады в Красноярске стало для нас еще одним удачным опытом, — отметила старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ПАО «Банк ВТБ» Юлия Деменюк.

В ходе исследования ВТБ изучил транзакционную активность своих клиентов в Красноярске. В расчет брались дебетовые и кредитные карты. Траты анализировались в самых популярных категориях: «бары/рестораны», «супермаркеты», «магазины одежды и обуви», «гостиницы/отели», «кино/театры» и прочее.

Фото: пресс-служба банка

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