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На полях Новосибирской области аграрии используют два миллиона тонн удобрений

В регионе продолжается подготовка к посевной кампании.
  • 25/03/2019, 11:18
На полях Новосибирской области аграрии используют два миллиона тонн удобрений

Аграрии региона планируют в этом году внести на сельскохозяйственные поля 1,8 млн тонн органических удобрений и приобрести 50 тысяч тонн минеральных, сообщили в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области.

В министерстве уточнили, что удобрения будут вноситься как на текущие посевные площади, так и на перспективные. Удобрения позволяют повысить плодородие почвы и, как следствие, урожайность сельхозкультур.

В министерстве напомнили, что в регионе подготовка к весенне-полевым работам идет полным ходом, к севу планируется приступить в начале мая и завершить его в первой декаде июня. В 2019 году общая посевная площадь составит более 2,2 млн га, что на 38 тыс. га больше, чем в прошлом году. Яровые культуры будут размещены на площади в 1,9 млн га. Из них площадь зерновых (в том числе озимых) и зернобобовых культур составят 1,4 млн га, кормовых культур – 641 тыс. га. Прогнозируется дальнейший рост посевных площадей технических культур (рапс, лен, подсолнечник, соя), а также посевных площадей овощей и картофеля во всех категориях хозяйств.

Фото: pixabay.com, автор- ivabalk

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