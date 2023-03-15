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Клиенты ВТБ в Сибири увеличили объем налоговых платежей в 2,7 раза

  • 15/03/2023, 18:06
По итогам января-февраля объем налоговых платежей физических лиц в ВТБ Онлайн превысил 1 млрд рублей, увеличившись в три раза к аналогичному периоду прошлого года.

новости бизнесаС начала года налоги оплатили более 600 тысяч клиентов банка, основная доля платежей пришлась на январь.

Клиенты Сибирского федерального округа совершили за первые два месяца 2023 года более 240 тысяч платежей в пользу налоговых органов на общую сумму свыше 80 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом объем операций вырос в 2,7 раза. Четверть отчислений пришлась на Новосибирскую область (18,9 млн). В топ-5 по объему транзакций физических лиц в январе-феврале среди регионов Сибири вошли Иркутская (16,5 млн рублей), Кемеровская области (14 млн), Красноярский (12,4 млн) и Алтайский край (9,2 млн).

В целом по стране за два месяца 2023 года пользователи ВТБ Онлайн совершили около 2 млн налоговых платежей на общую сумму свыше 1 млрд рублей. По сравнению с январем-февралем прошлого года число операций увеличилось в 13 раз. Средний чек одной транзакции составил порядка 500 рублей.

«ВТБ существенно обновил сервис оплаты налогов, добавил возможность прямого перехода из личного кабинета ФНС в ВТБ Онлайн и ускорил проведение таких платежей. Это позволило в целом увеличить их число через онлайн-сервисы банка, а общий объем, направленных в налоговую службу средств, по итогам прошлого года вырос в 1,4 раза. В начале этого года мы предоставили клиентам актуальную информацию о начисленных налогах и смогли в кратчайшие сроки провести их платежи по реквизитам Единого налогового счета», – отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» ВТБ.

Пользователи ВТБ Онлайн могут отслеживать и оплачивать просроченные налоги и пени. Для этого в разделе «Платежи» нужно выбрать вкладку «Налоги» и ввести свой ИНН. Здесь появятся текущие налоговые задолженности, а если их нет – банк уведомит в случае их возникновения. Также предусмотрена возможность оплаты по квитанции. Кроме того, оплату можно совершить через сканирование QR кода в приложении или интернет версии ВТБ Онлайн. Комиссия за налоговые платежи не взимается.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : налоги ВТБ


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