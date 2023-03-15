Как улучшить жилищные условия с помощью госпрограмм: советы экспертов

Тем, кто хочет купить или построить дом за городом, подойдет сельская ипотека. Ставка составляет 3% годовых, срок — от 3 до 25 лет, сумма кредита — от 500 тысяч до 3 млн рублей, первоначальный взнос — от 10% стоимости объекта недвижимости. Важно: заемщик может оформить не более одной сельской ипотеки и должен прописаться в купленном доме.

Что делать, если вы подобрали дом дороже 3 млн рублей? В Банке «Левобережный» можно получить сумму вдвое больше при условии, что каждый из супругов оформит ипотеку и внесет первоначальный взнос по 10%.

Приобрести квартиру, купить или построить дом либо таунхаус возможно по программе семейной, льготной и ИТ-ипотеки. Семейная ипотека выдается супругам с одним и более детьми. Отличительная особенность программы в том, что с помощью нее также можно рефинансировать кредит, выданный на вышеописанные цели.

Льготную ипотеку банки предоставляют, независимо от наличия семьи и детей. Начиная с 6 января 2023 г. кредит в рамках программы можно оформить один раз. Если у вас уже есть кредит по льготной ипотеке, полученный до 6 января, вы можете оформить новый.

Ставка по семейной ипотеке составляет не более 6% годовых, срок — от 3 до 30 лет, по льготной ипотеке ставка — до 8% годовых, срок — от 3 до 25 лет. Сумма кредита — от 500 тысяч до 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 15% стоимости объекта недвижимости. Новым и действующим клиентам Банка «Левобережный» доступно увеличение суммы по семейной и льготной ипотеке до 15 млн рублей при внесении единовременного платежа.

ИТ-ипотека доступна специалистам не старше 50 лет. Требования к минимальному доходу разнятся в зависимости от места нахождения работодателя: не менее 150 тыс. рублей для Москвы, 120 тыс. рублей для городов с численностью населения от 1 млн человек и 70 тысяч рублей для городов с населением до 1 млн человек. Учитывается доход до вычета налога.

Важной особенностью является трудоустройство в аккредитованной Минцифры РФ компании в течение первых 5 лет кредитования. В случае увольнения у заемщика есть 6 месяцев, в течение которых можно устроиться в другую организацию, аккредитованную Минцифры. В таком случае льготные условия кредитования будут сохранены.

Ставка по ИТ-ипотеке — не более 5% годовых, срок — от 3 до 30 лет, сумма кредита — от 500 тысяч до 18 млн рублей, первоначальный взнос — от 15% стоимости объекта недвижимости.

Получить консультацию по ипотеке можно по телефону 8-800-3333-555 и в ипотечных центрах Банка «Левобережный». Оставьте заявку на ипотеку на сайте или в мобильном приложении BL-Online, и специалист вам перезвонит.

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